Un pericoloso spyware per Android con origini italiane, attivo dal 2014

E' stato scoperto in questi giorni un nuovo malware mobile avanzato, attivo sin dal 2014 e progettato per condurre attività di cyber spionaggio mirato, che ha fatto registrare numerose vittime in Italia.

Il malware, chiamato Skygofree, comprende funzionalità mai trovate in the wild in passato, come la registrazione di audio in base alla geolocalizzazione dei dispositivi infettati. Lo spyware viene distribuito attraverso pagine web che imitano i siti dei principali operatori di reti mobile. L'articolo continua qui sotto.

Skygofree è uno spyware sofisticato e multilivello che concede ai cyber criminali il pieno controllo remoto del dispositivo infettato. Dopo la creazione della prima versione alla fine del 2014, ha subito costanti aggiornamenti e ora include la possibilità di "origliare" le conversazioni e i rumori dell'ambiente circostante quando il dispositivo entra in un luogo specifico: una funzionalità che non era mai stata trovata in the wild.

Altre innovative funzionalità avanzate includono la possibilità di usare le impostazioni di accessibilità per rubare i messaggi WhatsApp e la capacità di collegare il dispositivo infettato alle reti wi-fi controllate dai cyber criminali.

Il malware include diversi exploit per ottenere i permessi di root ed è in grado di catturare immagini e registrare video, ottenere l'elenco delle chiamate, SMS, informazioni sulla geolocalizzazione, eventi nel calendario e dati aziendali archiviati nella memoria del dispositivo.

Una funzionalità speciale consente di aggirare una funzionalità per il risparmio della batteria implementata da uno dei maggiori vendor: il malware si inserisce nell'elenco delle "app protette" per non venire disattivato automaticamente quando lo schermo è spento.



Una delle landing page truffaldine del malware.

I cyber criminali sembrano interessati anche agli utenti Windows e i ricercatori hanno scoperto diversi moduli sviluppati recentemente che prendono di mira questa piattaforma.

La maggior parte delle landing page nocive usate per diffondere il malware sono state registrate nel 2015, quando la campagna di distribuzione è stata più attiva. La campagna nociva è ancora in atto e il dominio più recente è stato registrato a ottobre 2017. I dati indicano che attualmente sono state colpite diverse vittime, tutte in Italia.

I ricercatori hanno scoperto 48 comandi differenti che possono essere implementati dai criminali, offrendo la massima flessibilità d'uso.

Alexey Firsh di Kaspersky ha dichiarato a Zeus News: "Siamo piuttosto sicuri che il malware Skygofree sia stato sviluppato da un'azienda IT italiana che offre soluzioni di sorveglianza, come HackingTeam. Questo in base agli artefatti scoperti nel codice del malware e alla nostra analisi dell'infrastruttura."