Sweatcoin, la criptovaluta che ti paga per rimanere in forma

Basta una passeggiata per iniziare a guadagnare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-01-2018] Commenti (1)

Oggigiorno, darsi al mining dei Bitcoin è quasi tempo perso, a meno di non possedere attrezzature costose e che consumano parecchia elettricità: in pratica, ai normali utenti domestici certo non conviene.

I Bitcoin non sono però l'unica criptovaluta: ora ne esiste addirittura una che si può generare con facilità, anche facendo del tutto a meno del Pc.

Stiamo parlando di Sweatcoin, una criptovaluta (con app per smartphone) annessa che di recente ha acquisito un'enorme popolarità.

Tale interesse da parte del grande pubblico si deve soprattutto alla particolare modalità di "produzione" di questa criptovaluta, adombrata peraltro dal suo nome: sweat, in inglese, significa sudore.

Per fare mining di Sweatcoin, infatti, basta camminare.

Sweatcoin mette a disposizione un'app (per iOS e Android) che, installata sullo smartphone, usa il Gps per tenere traccia dei movimenti compiuti dall'utente e li converte in valuta.

L'app sostiene che sono validi soltanto i passi compiuti all'aria aperta, anche se al momento pare non avere obiezioni pratiche verso chi cammina al chiuso (e, ipoteticamente, anche su un tapis roulant), i cui movimenti vengono comunque conteggiati.

Per ogni 1.000 passi compiuti si viene ricompensati con 0,95 sweatcoin, che possono poi essere spesi in oltre 300 negozi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. C'è un limite al numero di sweatcoin che si possono guadagnare in un giorno: il massimo è fissato a cinque.

Sondaggio Pensi che i bitcoin possano funzionare come valuta? Certamente! Ci ho anche investito. Sì, purché vengano sottoposti a regolamentazione. Forse in futuro. No. Non ho ancora capito che cosa sia un bitcoin esattamente.

Mostra i risultati (1649 voti)



Per il momento, il sistema funziona soltanto in queste due nazioni, ma l'ottimo successo riscosso dalla startup che ha creato Sweatcoin (che è stata anche capace di raccogliere finanziamenti per 5,7 milioni di dollari) ne agevolerà la prossima espansione in tutti i Paesi in cui si parla inglese e quindi in Asia e in tutta Europa.

Per Oleg Fomenko, uno dei fondatori di Sweatcoin, l'intero progetto è quasi una missione umanitaria: «Abbiamo intenzione di cambiare dalle fondamenta i valori associati alla salute e all'esercizio, e fornire alla gente la motivazione necessaria per condurre vite migliori».