WhatsApp Business va alla conquista delle aziende

Dopo aver conquistato gli utenti privati e aver praticamente causato il pensionamento degli Sms, WhatsApp ora punta alle piccole aziende.

È infatti da oggi disponibile in Italia, Indonesia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti WhatsApp Business, una versione del popolare software di messaggistica che offre un modo agile di contattare e farsi contattare dai propri clienti. L'articolo continua qui sotto.

L'app si può scaricare gratuitamente dal Play Store e può convivere su uno smartphone a fianco del tradizionale WhatsApp Messenger , a patto che ogni app sia associata a un numero telefonico diverso (tipicamente, occorrerà quindi uno smartphone dual Sim ).

Con WhatsApp Web è possibile creare un profilo per la propria azienda, arricchendolo di una descrizione della propria attività, un indirizzo email, l'indirizzo di un negozio fisico e quello del sito web.

Inoltre, l'app offre anche delle "risposte veloci" e dei messaggi di benvenuto predefiniti, e anche l'invio di messaggi automatici; è pure possibile verificare quanti messaggi sono stati letti dai destinatari.

Per evitare che WhatsApp Business si tramuti in un veicolo di messaggi indesiderati, ogni utente dell'app usuale potrà comunque bloccare i numeri degli scocciatori e anche segnalarli come spam.

WhatsApp Business, infine, supporta anche i numeri fissi: basta indicarne uno e i clienti potranno inviare messaggi a quel numero, che comunque andrà verificato prima di poter essere usato. Quest'ultimo processo è molto semplice: esiste un'apposita funzione Chiamami che permette di ricevere per telefono il codice di verifica.

Non è ancora chiaro se la versione Business di WhatsApp in futuro sarà a pagamento oppure rimarrà gratuita come quella tradizionale: secondo voi cosa succederà?