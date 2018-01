Linux, con Wine 3.0 funziona anche Photoshop 2018

La nuova versione migliora stabilità ed efficienza.

Il "non-emulatore" Wine, creato per permettere agli utenti di eseguire in ambiente Linux e BSD i programmi scritti per Windows, ha raggiunto la versione 3.0.

Rispetto alla versione precedente incorpora circa 6.000 cambiamenti, che si traducono in maggiori stabilità ed efficienza e in una serie di nuove caratteristiche.

In particolare, il changelog sottolinea il supporto a Direct3D (parte delle librerie DirectX) 10 e 11, miglior supporto a DirectWrite e Direct2D e l'introduzione del driver grafico completo per Android.

A partire da Wine 3.0, inoltre, la versione predefinita di Windows è Windows 7, e l'interfaccia è stata parzialmente rivista per garantire un'esperienza d'uso più lineare e rifinita.

Per gli utenti finali, che magari vorrebbero abbandonare Windows e passare a Linux ma non possono perché il sistema del pinguino non offre un software analogo a quello di cui necessitano, Wine può rappresentare un'occasione preziosa.

Grazie a esso, e soprattutto grazie ai miglioramenti introdotti in questa terza versione stabile, diventa sempre più probabile che quel programma che esiste solo per Windows ora funzioni anche sotto Linux.

Il sito ufficiale di Wine offre una lista dei software utilizzabili grazie a Wine e divisi in categorie in base all'efficienza dell'esecuzione, continuamente aggiornata dagli utenti stessi. Per esempio, grazie a Wine persino Photoshop 2018 funziona quasi perfettamente.

Esiste anche un software, chiamato PlayOnLinux e che si appoggia proprio a Wine, che si occupa di gestire tutte le fasi dell'installazione dei programmi Windows in ambiente Linux, compresa la configurazione di Wine per le specifiche esigenze delle diverse applicazioni (che è generalmente la parte più ostica per gli utenti).