La polizia blocca le fake news

Singolare iniziativa del capo della polizia contro le bufale on line. Bufala stessa o pericolo per la libertà?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-01-2018] Commenti

Alcuni giorni fa il capo della polizia Franco Gabrielli ha accusato magistrati e assessori comunali di scaricare sulle forze dell'ordine e sui questori le limitazioni agli eventi pubblici, tipo sagre e concerti in piazza, per motivi di sicurezza che a volte le impediscono addirittura, oppure fanno lievitare i costi. Il procuratore generale della Repubblica Francesco Saluzzo gli ha risposto polemicamente che non è vero.

Come dobbiamo giudicare la critica del capo della polizia? Una legittima espressione di un pensiero su cui si può essere d'accordo o meno o una bufala, una fake news?

La domanda sorge spontanea se si pensa a un'altra iniziativa dello stesso Gabrielli: la creazione di un nucleo centrale di polizia che, durante questa agitata campagna elettorale, dovrebbe ricevere le segnalazioni dei cittadini di fake news sul web, in televisione, sui giornali, alla radio, nei comizi (quelle nei bar sono escluse) e dopo una rapida indagine farle rimuovere, se non vengono rimosse prima.

Si tratta di un'estensione amministrativa del metodo che già oggi vige per i casi di pedo-pornografia on line e per i casi di cyber-bullismo che non prevedono l'intervento della magistratura per rimuovere un contenuto dal web ma basta un provvedimento di polizia. La cosa pare al limite della Costituzione se non oltre.

Pensiamo poi a quanto può essere pericoloso un potere del genere, affidato magari a quel funzionario di polizia condannato con sentenza passata in giudicato per un falso verbale compilato in occasione del G8 di Genova e tuttora in servizio con un alto grado.

Ci auguriamo che questa circolare di Gabrielli, redatta su input del ministro Minniti, non sia mai applicata sul serio.