Italiani sempre più smart: pagano con contactless e Apple Pay

Saldi, gli acquisti crescono del 34 per cento.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-01-2018] Commenti

I saldi di inizio anno fanno registrare un aumento delle spese da parte degli italiani del 34% rispetto alla settimana precedente: abbigliamento e calzature gli acquisti preferiti degli italiani durante la prima settimana di saldi invernali 2018.

Gli scontrini infatti non mentono: rispetto alla settimana che ha preceduto gli sconti di fine stagione, gli italiani hanno approfittato delle promozioni in tutti i negozi del territorio per comprare soprattutto capi di abbigliamento (88%), scarpe (68%), accessori (43%).

Sempre più numerose inoltre le vendite di smart device come smartwatch o auricolari hi-tech, che rispetto al 2017 mostrano un incremento del 12%.

Più della metà degli acquisti sono stati fatti dalle donne; inoltre le compere di inizio anno rivelano la propensione da parte degli italiani a essere sempre più smart.

Se è vero che il 51% ancora preferisce il contante, il 49% fa pagamenti in cassa con formato elettronico, utilizzando tra gli altri anche metodi di pagamento come Satispay: in particolare, Scloby segnala come i pagamenti con carte contactless o con lo smartphone tramite Apple Pay siano aumentati del 40% rispetto al gennaio precedente.