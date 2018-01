Il supermercato senza commessi di Amazon apre a tutti i clienti

Non ci sono code, né casse, né personale.

Verso la fine del 2016, Amazon diede vita a un particolare esperimento: Amazon Go.

Aperto a Seattle, era un supermercato accessibile unicamente ad alcuni dipendenti del vicino quartier generale del colosso e dotato di una caratteristica unica: non aveva né personale né casse.

I clienti autorizzati potevano entrare, riempire il carrello e uscire senza doversi fermare e fare la fila per pagare, poiché durante la spesa erano costantemente seguiti da un esercito di telecamere e da un sistema automatico che registrava ogni singolo prodotto acquistato, per poi addebitare il totale sulla carta di credito.

Proprio perché futuristico, il sistema non s'è rivelato immediatamente perfetto ma ora, dopo poco più di un anno di test, Amazon l'ha ritenuto pronto per servire il grande pubblico.

Il supermercato Amazon Go di Seattle è infatti da oggi aperto a tutti: per accedere basta avere con sé il proprio smartphone attrezzato con l'app Amazon Go (e naturalmente un account Amazon valido), scaricabile dall'App Store, da Google Play e dall'Amazon Appstore.

L'app consente l'ingresso, e poi non serve più: da lì in avanti è il sistema del supermercato a seguire passo passo ogni spostamento del consumatore mentre questi si aggira tra gli scaffali, sui quali si possono trovare vari tipi di prodotti come generi alimentari, pasti pronti e gli Amazon Meal Kit.

Sebbene non ci siano commessi che servono i clienti, il supermercato non è completamente privo di personale: nel negozio ci sono degli addetti pronti ad assistere chi avesse bisogno di aiuto, e nel retro lavorano quanti preparano i cibi messi in vendita. E naturalmente, quando Amazon Go chiude i battenti, qualcuno deve pur rifornire gli scaffali.