L'IA di Microsoft che capisce quel che legge e risponde alle domande

Il 2018 sarà l'anno dell'Intelligenza Artificiale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-01-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Secondo Microsoft, il 2018 sarà «l'anno dell'Intelligenza Artificiale», in cui le capacità dei computer diventeranno sempre più simili a quelle degli esseri umani e avranno applicazioni pratiche.

Per dimostrarlo, il colosso di Redmond ha svelato due progetti che indicano a quale livello la IA sia già arrivata.

La prima è un'intelligenza che è in grado di leggere un documento e rispondere a domande a esso relativo con lo stesso grado di accuratezza e precisione degli esseri umani.

Sottoposta al test Stanford Question Answering Dataset, che comporta il rispondere ad alcune domande a partire da certi articoli di Wikipedia, la creazione di Microsoft ha ottenuto un punteggio di 82,650. Gli esseri umani hanno una media di 82,304 (dunque leggermente inferiore).

Sondaggio Qual è stata secondo te la scoperta tecnologica più imponente, tra queste? La fotografia La riproduzione dei suoni Il laser L'elettromagnetismo Il motore diesel I computer I raggi X I robot Vorrei suggerirne un'altra, nei commenti qui sotto

Mostra i risultati (1705 voti)

Leggi i commenti (10)

Gli stessi creatori di questa intelligenza artificiale ammettono tuttavia che c'è ancora parecchio lavoro da fare sul fronte della comprensione del linguaggio naturale, ma i risultati sono incoraggianti.

Il prossimo passo è fare in modo che un computer non soltanto riesca a superare un test di comprensione scritta: l'obiettivo è che riesca anche a rispondere a domande non direttamente legate al testo iniziale, ma da esse derivate.

«Per esempio» - spiega Microsoft - «ipotizziamo di aver chiesto al sistema "In che anno è nata la cancelliera tedesca?". Sarebbe bello che quel sistema fosse anche in grado di capire che si parla dello stesso soggetto quando poi gli si chiede "E in che città è nata?"».

E mentre i bambini di tutto il mondo già sognano la possibilità di far fare i compiti a Cortana, Microsoft pensa che l'affinamento della comprensione del linguaggio naturale possa essere di enorme aiuto nell'analisi di grandi quantità di dati.

Per esempio, un avvocato potrebbe facilmente trovare un raro precedente legale grazie all'intelligenza artificiale, oppure un dottore trovare l'informazione necessaria all'interno della letteratura medica, e via di seguito.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

L'Intelligenza Artificiale che fa disegni su ordinazione