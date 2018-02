L'Intelligenza Artificiale che fa disegni su ordinazione

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-02-2018] Commenti (3)

Un altro progetto con il quale Microsoft ha mostrato i progressi compiuti nel campo dell'Intelligenza Artificiale è quello del drawing bot (robot che disegna).

Si tratta di un software in grado di creare un'immagine dettagliata a partire da indicazioni testuali simili a didascalie: in pratica, un computer che è capace di disegnare ciò che l'utente gli descrive.

Rispetto alle tecniche usate finora il risultato è, a detta di Microsoft, tre volte superiore: l'immagine realizzata addirittura contiene tutta una serie di dettagli che non erano specificati all'interno del testo di partenza e che l'azienda attribuisce a una sorta di «immaginazione artificiale».

«Se chiedi a Bing di cercare l'immagine di un uccello, ottieni l'immagine di un uccello» spiega Xiadong He, ricercatore di Microsoft. «Ma in questo caso le immagini sono create dal computer, pixel per pixel, da zero. Questi uccelli potrebbero anche non esistere nel mondo reale: sono soltanto un aspetto dell'immaginazione del computer riguardo agli uccelli».

Anche in questo caso, buona parte del lavoro consiste nell'insegnare all'intelligenza artificiale come interpretare il linguaggio naturale, per poi passare dall'individuazione delle immagini alla creazione delle immagini.

Nonostante i buoni risultati, Microsoft ritiene ancora imperfetta la tecnologia sviluppata sinora, a causa di diversi difetti minori presenti nelle immagini disegnate dal computer.

In ogni caso, i progressi sono evidenti. In futuro le IA potranno aiutare nella preparazione di schizzi, o addirittura arrivare a creare interi film animati a partire dalle sceneggiature.