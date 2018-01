Morde la batteria dell'iPhone e gli esplode in faccia

È successo in Cina.

Di tanto in tanto si sente parlare dell'esplosione della batteria di qualche smartphone o tablet, magari durante la ricarica.

Di solito si tratta di incidenti che avvengono senza che l'utente abbia alcuna colpa: il problema si verifica a causa di qualche difetto nella batteria stessa o nella progettazione dello smartphone (come nel caso del famigerato Galaxy Note 7).

Un video di sicurezza che arriva dalla Cina (dove in queste ore sta diventando popolare sui social network locali) mostra invece che cosa succede quando un utente decide attivamente di mettersi in pericolo, usando un metodo decisamente poco ortodosso per testare la bontà di una batteria.

La scena si svolge in un negozio di componenti elettronici, dove l'uomo - secondo quanto riportano i media cinesi - si è recato per far sostituire la batteria del proprio iPhone.

Il cliente, che si trova davanti al bancone e sta valutando da vicino la nuova batteria, per motivi imperscrutabili decide di darle un morso: pare che secondo alcuni sia un buon metodo per capire se si tratti di un prodotto originale o contraffatto.

Non appena però la estrae dalla bocca, quella esplode, causando un lampo di luce e facendo immediatamente allontanare tutti gli astanti, spaventati.

Non è chiaro che cosa abbia causato l'esplosione, ma è noto che le batterie agli ioni di litio non la prendono troppo bene se qualcuno si mette a colpirle: probabilmente non piace loro nemmeno venir prese a morsi.

Fortunatamente, nonostante i rischi che i presenti hanno corso, nessuno è rimasto ferito.

