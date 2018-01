''L'iPhone X è un flop e Apple lo cancellerà entro l'estate''

I dati dell'analista Ming-Chi Kuo lo condannano senz'appello.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-01-2018] Commenti

L'iPhone X, il modello nato per festeggiare degnamente il decennale di iPhone e il primo a innovare davvero lo smartphone di Apple dopo anni, è un successo o un clamoroso flop?

La domanda in questi giorni si va proponendo con forza, soprattutto a causa della pubblicazione dei rapporti di diverse società di analisi che paiono proprio dipingere due scenari completamente diversi.

Kantar, per esempio, sottolinea come l'iPhone X abbia registrato vendite da primato in Paesi quali il Regno Unito, la Cina e il Giappone e sia, pertanto, un successo dal punto di vista commerciale.

Sulla stessa linea si muove Consumer Intelligence Research Partners quando sostiene che il 30% delle vendite di iPhone nel mese di novembre 2017 era costituito da iPhone X.

Sondaggio Qual è il momento della giornata in cui ti senti più creativo? Alla mattina presto A metà mattinata All'ora di pranzo Nel primo pomeriggio Nel tardo pomeriggio All'ora di cena Di sera A notte fonda In un qualsiasi momento Non sono per niente creativo

Mostra i risultati (1685 voti)

Leggi i commenti

Sul fronte opposto ci sono invece pareri come quello del rispettato Ming-Chi Kuo, di KGI Securities), il quale argomenta approfonditamente i motivi di quello che sarebbe il reale scarsissimo successo dell'iPhone X, e si spinge addirittura a sostenere che Apple ne sospenderà la produzione già entro la prossima estate.

Sarebbe una mossa davvero inattesa e che sancirebbe il flop dell'iPhone X: di norma, infatti, all'alba del lancio di un nuovo smartphone Apple non fa sparire il modello dell'anno precedente ma continua a venderlo a un prezzo inferiore.

Il motivo di tanta distanza tra le due posizioni è da ricercare innanzitutto in una scarsità di dati concreti cui fare riferimento: Apple non rilascia mai dati di vendita suddivisi per modello, e dunque anche tutte le cifre indicate finora sono frutto di stime, generalmente generate a partire dal numero di attivazioni registrate dagli operatori telefonici.

Kuo, dal canto proprio, basa le proprie previsioni sulla fredda accoglienza subita dall'iPhone X sul mercato cinese, dove sarebbero stati venduti 10 milioni di esemplari in meno rispetto alle previsioni: a confermare questi dati sarebbero le confessioni ottenute dalle varie aziende coinvolte nella filiera di produzione e distribuzione degli iPhone.

Secondo Kuo la particolare forma dello schermo dell'iPhone X (con le due "corna" ai lati dei sensori nella parte alta) avrebbe scontentato l'utenza cinese, che l'avrebbe considerata men che ideale soprattutto a causa dell'incompatibilità con molte delle app più popolari in Cina, non ancora in grado di usare un display siffatto.

Per Kuo L'utente medio è convinto che, con uno schermo progettato a quel modo, la superficie a disposizione sia inferiore rispetto a quella offerta da un tradizionale display rettangolare, e perciò evita di acquistare l'iPhone X.

Per contro, l'iPhone 8 offrirebbe invece un'esperienza migliore e più completa, dato che il display non deve seguire contorni stravaganti e può essere usato completamente.

Nel complesso, Apple sarebbe intenzionata a vendere 80 milioni di iPhone X nel mondo; Kuo ritiene che, a causa dello scontento dei cinesi e di un'alta percentuale di attuali utenti di modelli precedenti di iPhone che hanno preferito rimandare la sostituzione del loro apparecchio, Apple si potrà già dire fortunata se arriverà a 62 milioni.

Per riconquistare il favore dei cinesi, Apple sarebbe quindi pronta a lanciare entro il prossimo autunno tre nuovi modelli che nell'aspetto si distaccano dall'iPhone X.

Citando sempre fonti interne alle aziende coinvolte nella produzione dei dispositivi a marchio Apple, Kuo profetizza che dopo l'estate arriveranno un iPhone X di seconda generazione con schermo da 5,8 pollici, un iPhone X Plus con schermo da 6,5 pollici (entrambi con "corna" molto meno pronunciate) e un sostituto dell'iPhone SE con schermo da 6,1 pollici e Face ID.

L'iPhone X attuale sarebbe invece destinato a finire presto nel dimenticatoio per far compagnia a Pippin, Newton e QuickTake.