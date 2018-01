Photoshop riconosce i soggetti delle foto, grazie all'intelligenza artificiale

Per staccarli dallo sfondo basta un clic.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-01-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Fa buon uso della tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata da Adobe - battezzata Sensei - l'ultimo aggiornamento di Photoshop, che raggiunge così la versione 19.1.

La lista completa dei cambiamenti e delle novità si può trovare sul blog ufficiale di Adobe, ma una caratteristica in particolare merita attenzione: quella chiamata Select Subject (Seleziona Soggetto).

Si tratta di uno strumento che - come il nome lascia intuire - permette di selezionare con facilità il soggetto principale di un'immagine, scartando automaticamente lo sfondo e tutto ciò che non c'entra.

Di norma, per compiere un'operazione del genere si adoperano strumenti di selezione che permettono di indicare il contorno del soggetto: un sistema funzionale, ma che richiede tempo e precisione.

Con Select Subject e grazie a Sensei basta invece un solo clic: è il software che si incarica di riconoscere il soggetto e "staccarlo" dal resto dell'immagine, come si può vedere nel video che riportiamo in fondo all'articolo.

Gli algoritmi di machine learning che rendono possibile tutto ciò sono generalmente precisi, ma com'è facile immaginare non funzionano con estrema precisione proprio in tutti i casi: a volte l'intervento umano è indispensabile, specialmente in quei casi in cui il soggetto tende a confondersi con lo sfondo.

Un'altra caratteristica utile di Photoshop 19.1 è il supporto ai display ad alta densità di pixel sotto Windows 10: in questo modo la suite grafica di Adobe funziona sempre al meglio sia su schermi a bassa risoluzione che su schermi ad altissima risoluzione.