No, Facebook non ferma le fake news

Thinkprogress.org segnala che la realtà di Facebook è ben lontana dalle promesse fatte dal social network di contenere o contrastare le notizie false dando maggiore priorità ai post di parenti e amici.

Per esempio, unadi una nota fabbrica di fandonie, Yournewswire.com, dice ( link intenzionalmente rotto ) che un medico del CDC statunitense ha affermato che il vaccino antinfluenzale l' influenza , è stata condivisa su Facebook circa 729.000 volte (immagine qui accanto).

La notizia non è soltanto falsa: è pericolosa. Eppure Facebook non ha fatto nulla per segnalarla o ridurne la visibilità.

Come nota Thinkprogress, "Facebook ha il controllo completo sulle storie che i suoi utenti vedono nella loro timeline e usa questo potere per incoraggiare le persone a pagare per promuovere i post".

"Potrebbe usare altrettanto facilmente questo potere per smorzare le notizie false pericolose come questa, ma questo produrrebbe un minore coinvolgimento [engagement] degli utenti e quindi meno soldi per Facebook."