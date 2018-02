Amazon brevetta il guinzaglio elettronico che indica la posizione dei dipendenti

I lavoratori saranno tracciati continuamente.

Che le condizioni di lavoro cui sono soggetti i dipendenti di Amazon siano discutibili è un sospetto che di tanto in tanto si riaffaccia, come il recente sciopero pre-natalizio ci ricorda.

Ora la polemica sta riprendendo vigore a causa di due brevetti registrati dal gigante dell'e-commerce.

Essi, richiesti già nel 2016, sono relativi a dei braccialetti a ultrasuoni pensati per aiutare i dipendenti che lavorano nei depositi a trovare i pacchetti da spedire; possono però anche essere adoperati per tracciare in ogni momento la posizione dei dipendenti stessi.

È più di un'ipotesi: tale funzione è descritta nel brevetto stesso, dove si spiega che il braccialetto può essere usato per «controllare le prestazioni di un compito assegnato all'utente» (ossia recuperare un pacco dalla sua posizione in magazzino).

I sensori posti all'interno delle strutture permettono di triangolare la posizione di ogni braccialetto per capire dove si trovano le mani di chi lo indossa; quando poi le mani si avvicinano al pacchetto da recuperare (la cui posizione è memorizzata nel software di gestione), il braccialetto emette un segnale per far sapere che l'oggetto è stato raggiunto.

L'effetto collaterale è evidente: questa invenzione permette ad Amazon di conoscere in ogni momento la posizione di ogni lavoratore alle sue dipendenze dotato di braccialetto.

Allo stato attuale non è detto, tuttavia, che l'intero sistema sia un giorno davvero adottato da Amazon: per ora tutto è fermo allo stadio di brevetto, e perciò non è possibile sapere se e quando l'ipotesi diverrà realtà.