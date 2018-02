Il ritorno del Commodore 64 in versione Mini, completo di Basic e 64 giochi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-02-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

La forza potente della nostalgia ha generato una nuova mini-creatura, dopo il Nes Classic Mini e lo Snes Classic Mini: il C64 Mini.

Dietro questa reincarnazione del glorioso Commodore 64 c'è la britannica Retro Games Ltd, che aveva annunciato l'operazione già lo scorso settembre.

Il C64 Mini è - come il nome lascia intuire - una versione in dimensioni ridotte ma fedele del Commodore 64: è perfettamente in regola, dato che è stata realizzata dopo aver acquisito tutte le necessarie licenze, ed è distribuita con un joystick in dotazione.

L'hardware offre una porta Hdmi per la connessione ai moderni televisori, ma i più nostalgici possono attivare una speciale modalità che riproduce l'aspetto e le sensazioni di un televisore Crt, aggiungendo le linee di scansione.

Ci sono anche due porte Usb cui è possibile collegare, oltre al joystick, una tastiera: quella integrata è infatti semplicemente decorativa.

Dal punto di vista del software, sono già presenti 64 videogiochi prelevati direttamente dagli anni '80 e non manca un interprete Basic.

Il C64 Mini sarà in vendita a 80 euro a partire dal prossimo 29 marzo, ma è già possibile prenotarlo su Amazon. L'impegno di Retro Games, però, non si ferma qui: nel corso del 2018 è previsto anche il lancio di una versione in dimensioni reali.

Qui sotto, il video di presentazione e, a seguire, la lista completa dei giochi precaricati e alcune immagini.

AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Boulder Dash

Bounder

California Games

Chip's Challenge

Confuzion

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid: The Fighting Machine

Cybernoid II: The Revenge

Deflektor

Everyone's A Wally

Firelord

Gribbly's Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

IO

Jumpman

Mega Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Street Sports Baseball

Summer Games II (inc. Summer Games I)

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing on a Spring

Thing Bounces Back

Trailblazer

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps





(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)