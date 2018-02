Office 2019 sarà l'ultima versione e non funzionerà su Windows 7 e 8.1

Il rilascio è previsto entro fine anno.

Lo scorso settembre, Microsoft ha annunciato che entro la fine di quest'anno renderà disponibile Office 2019, la prossima - e a quanto si dice ultima, così come Windows 10 è l'ultima versione di Windows - versione della più usata suite per ufficio.

Oggi Microsoft ha iniziato a svelare qualche dettaglio in più, ma non per annunciare le nuove caratteristiche che saranno presenti nelle varie applicazioni: quanto a questo, per ora sappiamo soltanto che ci saranno delle funzioni di cui gli utenti di Office 365 già possono godere.

Microsoft si è invece dilungata nel chiarire alcuni dettagli non legati alle funzionalità ma comunque molto importanti per gli utenti che stanno iniziando a pensare di passare alla nuova versione, quando uscirà.

Innanzitutto, il gigante di Redmond ha chiarito che Office 2019 sarà un'esclusiva di Windows 10: non sarà possibile utilizzarlo né con Windows 7 (il cui supporto è garantito sino al 2020), né con Windows 8.1 (supportato fino al 2023).

Non solo: il supporto alle applicazioni di Office sarà fornito soltanto se l'utente eseguirà una versione supportata di Windows 10, ossia entro 18 mesi dal suo rilascio.

È bene ricordare infatti che ogni edizione di Windows 10 (come per esempio il Creators Update, o 1703, e il Fall Creators Update, o 1709) riceve aggiornamenti e supporto solo per un anno e mezzo dopo il suo rilascio: trascorso quel tempo ci si aspetta che gli utenti siano passati al rilascio più recente.

Office 2019 sarà inoltre disponibile unicamente tramite la tecnologia Click-to-Run (A portata di clic), mentre non sarà distribuito un pacchetto di installazione contenente l'intera suite.

Infine, Microsoft ha rivelato anche che Office 2019 non godrà dei soliti 10 anni di supporto: dopo i primi cinque anni di supporto mainstream riceverà infatti soltanto due anni di supporto esteso.

Questa apparentemente strana decisione si può spiegare con la strategia cui accennavamo all'inizio: fare in modo che Office 2019 sia l'ultima versione di Office.

Come già avviene con Windows 10, Office 2019 sarà distribuito con una licenza perpetua, che darà all'utente il diritto di continuare ad aggiornare la suite secondo una tabella di update periodici. In tal modo sui Pc degli utenti finali ci sarà - nelle intenzioni di Microsoft - sempre l'ultimissima versione.

È chiaro d'altra parte - come già affermavano chiaramente a Redmond qualche mese fa - che Office 2019 è una soluzione dedicata a quei «clienti che ancora non sono pronti per il cloud».

In un mondo ideale (dal punto di vista di Microsoft) tutti, utenti domestici e aziende, avrebbero un abbonamento a Office 365. Dato però che ciò non è possibile, occorre fornire una alternativa a quanti per un motivo o per l'altro non si mostrano entusiasti per il cloud computing, certi comunque che prima o poi cederanno anche loro.