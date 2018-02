Meltdown e Spectre, arrivano i primi malware che sfruttano le falle nelle Cpu

L'attacco è imminente.

Finora, tutta la storia delle falle Meltdown e Spectre nei processori trattava di patch, di rilasci e di contrordini, senza che all'orizzonte si palesasse una minaccia concreta.

La tedesca AV-Test ha però scoperto che adesso lo scenario è cambiato: ha infatti identificato 139 esemplari di malware scritti per sfruttare i bug.

La nota positiva è che la maggior parte di questi malware sfrutta del codice proof-of-concept noto, elaborato da vari esperti di sicurezza e quindi facilmente identificabile dai software di sicurezza. Tuttavia, il semplice numero - non certo indifferente - dei malware lascia intendere che i cybercriminali si stanno muovendo.

AV-Test afferma che è difficile capire quali malware siano davvero efficaci nello sfruttare le falle: pare insomma che i creatori di questi software stiano più che altro cercando di capire se sia possibile sfruttare le falle senza troppe complicazioni, così da trarne un guadagno con relativa semplicità, un po' come avviene con i ransomware.

«A causa del numero estremamente elevato di sistemi/compute coinvolti» - ha commentato Andreas Marx, Ceo di AV-Test - «e della difficoltà di risolvere le vulnerabilità, sono certo che gli autori di malware stanno cercando il modo migliore di estrarre informazioni dai computer, e in particolare dai browser».

Le varie aziende produttrici di antivirus già possiedono le firme necessarie per difendere i Pc dal codice attualmente usato, ma non è detto che i software di sicurezza siano anche in grado di individuare con precisione le varianti che sorgeranno in futuro: il complicato scenario all'interno del quale agiscono non permette loro di garantire serenità agli utenti.

Perciò, Marx suggerisce che, se non c'è bisogno del Pc anche solo per qualche decina di minuti, sia una buona idea spegnerlo; consiglia inoltre di chiudere sempre il browser quando ci si allontana dal computer (per esempio quando si va in pausa pranzo) al fine di «minimizzare la superficie d'attacco».