La lavatrice che fa il bucato in cinque minuti netti, senza elettricità

Tutte le liste di consigli per un uso oculato degli elettrodomestici concordano sul far funzionare la lavatrice soltanto a pieno carico.

Purtroppo, però, può capitare di dover lavare assolutamente dei panni anche se ciò significa realizzare al più un mezzo carico.

Per casi come questo viene in aiuto Gentlewasher, un apparecchio in grado di restituire i capi sporchi perfettamente puliti in appena cinque minuti, e senza consumare elettricità.

Gentlewasher si aziona a mano, e può lavare sino a 12 t-shirt o otto vestiti alla volta, consumando circa 18 litri d'acqua (4,7 galloni). Una lavatrice moderna consuma tipicamente circa 50 litri, e un modello vecchio può arrivare a 150.

Il funzionamento è studiato per essere il più semplice possibile: si collega il tubo dell'acqua, si inseriscono nella macchina i capi e il detersivo, e si inizia a girare la manovella.

Il ciclo di lavaggio dura circa due minuti, ed è seguito da ciclo di risciacquo che dura altrettanto: in totale, si passano meno di cinque minuti a far funzionare Gentlewasher, trascorsi i quali i capi sono pronti da stendere.

Inoltre, secondo l'azienda produttrice Gentlewasher è particolarmente "gentile" - come lascia intuire il nome - nei confronti dei panni: la sua struttura evita che vengano direttamente a contatto con il tamburo, e pertanto il lavaggio li rovina molto meno di quanto avviene in una lavatrice tradizionale.

Gentlewasher, che è nato per facilitare il lavaggio a mano ma può essere usato per qualsiasi tipo di indumenti, è in vendita online a 269 dollari (circa 215 euro).

Qui sotto, il video che ne dimostra il funzionamento.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)