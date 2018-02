Bug nell'iPhone X impedisce di rispondere alle telefonate

Suona, ma lo schermo non si accende.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-02-2018] Commenti

Dopo i problemi di congelamento emersi lo scorso novembre e quelli, ancora precedenti, relativi all'apparizione di immagini fantasma, un nuovo bug sta flagellando l'iPhone X.

Sempre più utenti stanno infatti segnalando sui forum ufficiali di Apple l'impossibilità di rispondere alle chiamate in arrivo: l'iPhone X suona e vibra correttamente, ma lo schermo non si attiva e, senza schermo, non si può rispondere.

Pare che questo tipo di malfunzionamenti sia in circolazione da un paio di mesi, ma ultimamente i casi stanno aumentando velocemente.

Apple al momento non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, a parte far sapere che sta «esaminando le segnalazioni».

Nel frattempo, nessuna soluzione ufficiosa ha mai funzionato a lungo: alcuni sono riusciti a ripristinare la normale funzionalità eseguendo un ripristino del telefono, ma presto il problema si è ripresentato.