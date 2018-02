iPhone, arriva l'opzione che disattiva il rallentamento delle vecchie batterie

È in iOS 11.3.

Come aveva promesso, dopo aver fatto arrabbiare un po' tutti gli utenti di iPhone sparsi in giro per il globo per la storia del rallentamento artificiale, Apple ha preparato la soluzione. L'articolo continua qui sotto.

Nella beta 2 di iOS 11.3 è già presente l'opzione che permette di disattivare la riduzione delle prestazioni, posta all'interno della sezione(nella traduzione sarà probabilmente) nella scheda).

Lì è presente un indicatore che mostra l'attuale Capacità Massima della batteria, ossia la percentuale di carica ancora utilizzabile dall'iPhone rispetto a quant'era nuovo e una sezione chiamata Peak Performance Capacity.

Qui si trova un messaggio che cambia a seconda della condizione della batteria. Se tutto funziona normalmente, iOS informa l'utente che la batteria è in grado di supportare l'erogazione del massimo delle prestazioni.

Se invece la batteria comincia a invecchiare, iOS spiega che è stata applicata automaticamente la riduzione delle prestazioni per evitare conseguenze spiacevoli: una batteria che non è in grado di alimentare l'iPhone quando esso deve eseguire compiti intensi può infatti causare lo spegnimento dello smartphone stesso.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Chi non ama questa presa di posizione predefinita può semplicemente disattivare questa funzionalità tramite l'apposito pulsante Disable (Disabilita): in questo caso le prestazioni non saranno mai menomate, ma non è da escludere che l'iPhone si spenga all'improvviso qualora gli venga chiesto un impegno troppo gravoso.