Antibufala: le patatine del McDonald's curano la calvizie in pochi giorni

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-02-2018] Commenti

Potrebbe essere un caso da manuale su come nascono le bufale che poi circolano nel web e tutti prendono per buone: secondo alcuni scienziati giapponesi - sostiene il tabloid britannico Express - le patatine del McDonald's curano la calvizie.

«Una cura per la calvizie è stata scoperta nelle patatine del McDonald's» si può leggere sul sito. «Può far ricrescere i capelli in pochi giorni usando una "semplice" tecnica che non richiede un trapianto, secondo quanto hanno rivelato alcuni scienziati giapponesi». L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Quando hai problemi col Pc a chi ti rivolgi? A chi me lo ha venduto A un tecnico specializzato A un amico o a un parente più esperto Chiedo su un forum Chiedo su Facebook Cerco di risolvere il problema da solo Se il problema sembra serio, non perdo tempo: formatto Mi limito a imprecare

Mostra i risultati (3938 voti)

Leggi i commenti (22)

Se fosse vera, sarebbe una notizia sensazionale. Basta interventi lunghi, costosi e complicati; basta creme che promettono miracoli: è sufficiente strofinarsi sulla calotta desolatamente pelata una manciata di patatine fritte per veder ricomparire i capelli, addirittura in pochi giorni!

In realtà, ovviamente, le cose stanno diversamente. Fino a oggi, le varie tecniche per combattere la calvizie hanno fallito su un punto: nessuno è mai riuscito a trovare un modo soddisfacente per creare nuovi follicoli piliferi in laboratorio.

Generalmente, i trattamenti che prevedono il trapianto non fanno altro - detto in parole povere - che prendere i capelli ancora presenti in una parte della testa e "spostarli" in un'altra.

Uno studio pubblicato lo scorso novembre, intitolato Formazione spontanea in vitro di bulbi di follicoli piliferi (HFG), che permette la produzione su larga scala di HFG per la medicina rigenerativa e realizzato effettivamente da ricercatori giapponesi, mostra come sia stato scoperto un modo per far crescere in laboratorio migliaia di follicoli adatti al trapianto.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Non c'è tuttavia alcuna menzione né della famosa catena di ristoranti fast-food, né delle patatine. Com'è stato possibile associare le due cose?

Il segreto del metodo scoperto dagli scienziati è un materiale, utilizzato per il substrato su cui far crescere i follicoli, che è permeabile all'ossigeno e pertanto si presta bene a svolgere il proprio compito: si chiama polidimetilsilossano, ed è un polimero ben noto.

Fin qui la scienza. A un certo punto, però, nel riportare la notizia qualcuno deve aver notato che il polidimetilsilossano è usato anche nell'olio per frittura adoperato nei McDonald's: serve a evitare la formazione di schiuma, come spiega un video realizzato di recente da uno dei protagonisti della fortunata serie MythBusters.

E così il Daily Mail ha iniziato ad annunciare che le patatine possono curare la calvizie, seguito a ruota dal titolo dell'Express che abbiamo già citato e da molti, moltissimi altri.

Peralto, il corpo degli articoli generalmente menziona patatine e fast-food solo di sfuggita, e riporta correttamente la notizia: né potrebbe fare altrimenti, perché il collegamento è, a voler essere gentili, estremamente labile. Ma i titoli sono tutte variazioni sul tema "Le patatine del McDonald's curano la calvizie".

Se la calvizie vi affligge, sappiate che alcuni scienziati giapponesi hanno davvero trovato un modo che pare promettente per risolverla. Posate però il cartoccio: le patatine non c'entrano niente.