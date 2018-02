Lenovo, portatili ThinkPad a rischio incendio per colpa di una vite non avvitata

Il richiamo dei modelli X1 Carbon è già in corso.

Lenovo sta richiamando tutti i ThinkPad X1 Carbon prodotti prima del 1 novembre 2017 perché la batteria rischia di surriscaldarsi e addirittura di prendere fuoco.

Fin qui sembra trattarsi di un "normale" richiamo: per quanto spiacevole, la presenza nei prodotti elettronici di difetti che possono mettere a rischio la salute degli utenti è un'eventualità che ormai non è più eccezionale. L'articolo continua qui sotto.

Ciò che è davvero interessante è però la causa prima del problema: pare infatti che la colpa di tutto sia di una vite non avvitata.

Tale vite, relativamente libera di muoversi all'interno del portatile, può finire con il danneggiare la batteria agli ioni di litio, provocando un corto circuito in una delle celle.

È questo fenomeno che porta al surriscaldamento e alla possibilità che la batteria prenda fuoco (sebbene casi di incendio ancora non siano stati segnalati).

Considerata la natura della causa, la soluzione è molto semplice: basta eliminare la vite. Questa in realtà non ha una sede propria in cui può essere riavvitata: invece è stata lasciata all'interno dei portatili dal processo di produzione per errore, un po' come succede quando un chirurgo dimentica una pinza all'interno di un paziente.

L'operazione di rimozione della vite viene eseguita gratuitamente da Lenovo. L'azienda raccomanda di non utilizzare i ThinkPad X1 Carbon fino a che il problema non viene rimosso.