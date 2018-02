San Valentino 2018: cari e pericolosi auguri dal darknet

Tra spam, scam e dirottamento delle transazioni online, ecco i tipici trucchi dei cybercriminali per San Valentino.

Per San Valentino saranno innumerevoli le rose, i profumi o altri regali scambiati tra gli innamorati e i messaggi di auguri amorevoli inviati tramite posta elettronica o messaggistica istantanea, un'abitudine di cui approfittano anche i cybercriminali, agguerriti più che mai nell'intento di alleggerire il portafoglio degli utenti o di trafugare dati sensibili. L'articolo continua qui sotto.

Per raggiungere il loro obiettivo utilizzano esche quali email su presunte occasioni regalo imperdibili e messaggi di auguri elettronici che spesso contengono link a siti manipolati o allegati pericolosi. Ecco i trucchi dei truffatori e spiega come assicurarsi una sicura giornata degli innamorati.

"I cybercriminali utilizzano di proposito ricorrenze speciali e festività per mettere in atto i loro piani" spiega Tim Berghoff, Security Evangelist di G DATA. "Gli autori di queste truffe mirano ai dati personali, ai dati di accesso ai conti bancari o delle carte di credito. Fa parte del repertorio criminale anche il furto diretto tramite offerte poco serie".

I tipici trucchi di San Valentino

La presunta "occasionissima" è spesso una trappola

Sono molte le coppie che si scambiano regali a San Valentino. Spesso tali regali vengono acquistati online. Gli account email vengono sommersi da messaggi di posta elettronica con offerte a prezzi ridicoli, spesso copiando il layout di mail legittime inviate da aziende note e affidabili.

L'utente che acquista dando seguito a questo genere di messaggio ha un'altissima probabilità di ricevere un prodotto falso o di non riceverlo affatto, nonostante il pagamento sia stato effettuato con successo.

Auguri amorevoli dal risvolto sgradevole

In molti apprezzano gli auguri inviati tramite mail o messaggistica istantanea. Anche i cybercriminali, che li sfruttano per inviare presunti auguri con allegati malevoli. Non si tratta solo di cartoline elettroniche, ma anche di messaggi inviati a utenti sprovveduti sui social network.

Questi contengono spesso link abbreviati, indecifrabili, che rimandano a un sito web malevolo, così da infettare computer o dispositivi mobile, idealmente in modalità "drive-by".

Come proteggersi

Oltre ai consigli già condivisi in altre occasioni, tra cui tenere aggiornati i sistemi operativi per chiudere le falle di sicurezza, cancellare immediatamente le mail di spam e svuotare il cestino, analizzare dettagliatamente un eventuale shop online poco noto consultandone note legali come termini e condizioni, e prestare attenzione agli URL abbreviati, raccomandiamo quanto segue:

Pagamenti online: si, purché sicuri: gli utenti dovrebbero impiegare l'autenticazione a due fattori sia per le piattaforme di pagamento online (per esempio PayPal), sia per le transazioni bancarie.

Attenzione ai messaggi di contatti social sconosciuti: gli utenti dovrebbero prestare particolare attenzione quando ricevono messaggi di presunti auguri per San Valentino da contatti social che non conoscono. Come per le mail di spam, anche questi messaggi vanno eliminati immediatamente, senza cliccare su alcun link poiché potrebbe puntare a pagine web con codici malevoli.

Regalatevi sicurezza: dotarsi di una suite di sicurezza valida e affidabile risulta essenziale affinché gli acquisti di San Valentino siano - oltre che romantici e sentiti - anche sicuri.