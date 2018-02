La potabilizzazione come risorsa

Alla ricerca dei futuri signori dell'acqua

La strada verso l'autosufficienza idrica: acqua disponibile a Singapore per fonte di produzione, % del totale

La città-stato di Singapore può dare l'esempio ad altre regioni afflitte dalla carenza idrica. Per questo motivo è stata scelta come destinazione per una visita di ricerca condotta dai membri del Pictet-Water Advisory Board (il comitato consultivo del fondo Pictet-Water), il cui compito è quello di fornire pareri al team di investimento sulle più recenti tendenze e novità nel settore idrico. L'articolo continua qui sotto.

È emerso che il successo di Singapore è dovuto a diversi fattori. Di questi, la tecnologia è l'aspetto più facile da condividere con il resto del mondo.

Singapore potrebbe insegnare ad altri Paesi a evitare le perdite idriche con i big data, o spiegare la sua iniziativa NEWater, che ripulisce le acque reflue e poi applica ulteriori processi di trattamento - microfiltrazione, osmosi inversa e disinfezione con ultravioletti.

L'acqua resa disponibile grazie a questi processi è ampiamente utilizzata nell'industria ed è sufficientemente pulita da essere potabile. Ma il know-how tecnologico da solo non è sufficiente per alimentare una rivoluzione nel settore dell'acqua. Occorrono anche l'investimento di capitali e le modifiche nelle abitudini dei consumatori.

Anche qui Singapore è al primo posto. La città-stato non è solo uno dei principali centri di ricerca per la tecnologia idrica, ma attraverso l'istituzione di enti pubblici pionieri nel settore come la National Water Agency, PUB, ha anche garantito che la sicurezza e la conservazione dell'acqua siano saldamente al primo posto nell'agenda politica e legislativa.

