Canonical come Microsoft: Ubuntu 18.04 raccoglierà informazioni sui Pc degli utenti

Le userà per migliorare il sistema.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-02-2018] Commenti (2)

Microsoft, in fondo, lo sostiene da sempre: per poter migliorare il sistema operativo è necessario conoscere il più possibile dei computer su cui detto sistema è in funzione.

È questo il motivo ufficiale per il quale Windows 10 raccoglie tante informazioni da aver suscitato diverse proteste, sin da prima del suo lancio ufficiale, da parte di utenti che si sentono un po' troppo spiati da mamma Microsoft. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Hai una carta fedeltà o di raccolta punti? Ebbene sì, ne ho diverse. E non ci trovo niente di male. Mi sono lasciato infinocchiare. Ne ho qualcuna e mi vergogno un po'. Lungi da me!

Mostra i risultati (2247 voti)

Leggi i commenti (16)

Ubuntu non ha mai davvero abbandonato il sogno di diventare, un giorno, il sistema operativo d'elezione per tutti gli utenti desktop soppiantando Windows, ma per farlo ha bisogno di garantire stabilità e facilità d'uso su ogni tipo di Pc.

Così, a partire dalla versione 18.04 LTS, anche Ubuntu raccoglierà dati relativi alle macchine su cui sarà installata e li spedirà a Canonical, che potrà utilizzarli per ottimizzare i futuri aggiornamenti.

L'annuncio è stato dato ufficialmente sulla mailing list della distribuzione, precisando anche che ogni singolo utente avrà comunque l'opzione di rifiutare la partecipazione alla raccolta dati.

Durante l'installazione ci sarà infatti una nuova casella da selezionare, la cui descrizione sarà qualcosa sulla falsariga di «Invia informazioni diagnostiche per aiutare a migliorare Ubuntu». Selezionando al casella si parteciperà, in caso contrario si resterà fuori. Ovviamente si potrà anche cambiare idea in qualsiasi momento.

I dati saranno inviati attraverso una connessione crittografata e saranno anonimi: non conterranno nemmeno l'indirizzo Ip di provenienza. Verranno poi pubblicati, così da rendere partecipe l'intera comunità delle varie preferenze degli utenti, espresse in percentuale.

Le informazioni raccolte comprenderanno:

- Versione ed edizione di Ubuntu

- Dati sulla connettività di rete

- Famiglia della Cpu

- Ram

- Dimensione dei dischi

- Risoluzione degli schermi

- Produttore e modello della Gpu

- Oem

- Posizione (basandosi sui dati inseriti in fase di installazione)

- Tempo impiegato per l'installazione

- Eventuale abilitazione dell'autologin

- Partizionamento dei dischi

- Eventuale selezione di software di terze parti

- Eventuale scaricamento degli aggiornamenti durante l'installazione

- Eventuale attivazione di LivePatch