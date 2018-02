Apple HomePod lascia un cerchio bianco sui mobili e li rovina. Apple: ''È normale"

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-02-2018] Commenti

L'HomePod di Apple, in vendita dallo scorso 9 febbraio (ma non in Italia), ha ottenuto buone recensioni da parte degli appassionati di musica e qualche mugugno da parte dei primi utenti, quando si sono accorti del fatto che, scaduta la garanzia, una riparazione costerà loro ben 279 dollari. L'articolo continua qui sotto.

Intanto, però, l'attenzione si sta spostando verso un problema più vicino e concreto: pare infatti che l'HomePod, sia in versione bianca che in versione grigia, rovini i mobili di legno.

Diversi utenti che hanno appoggiato il loro nuovo altoparlante intelligente sulla credenza di casa o in generale su un mobile ligneo, si sono accorti al primo spostamento che sulla superficie s'era formato un debole ma perfettamente visibile cerchio bianco, proprio in corrispondenza dell'HomePod.

All'inizio pareva una bufala, o quantomeno una diceria non confermata. Invece è Apple stessa ad ammettere l'esistenza del fenomeno all'interno delle indicazioni da seguire per prendersi cura dell'altoparlante.

«Non è insolito» - si legge - «che un altoparlante dotato di base in silicone per attutire le vibrazioni lasci dei lievi segni quando posizionato su superfici di legno. I segni possono essere causati dagli oli che si disperdono tra la base in silicone e la superficie del tavolo, e spesso spariscono trascorsi diversi giorni dalla rimozione dell'altoparlante dalla superficie di legno».

«In caso contrario» - continua Apple - «strofinare gentilmente la superficie con un panno morbido e umido o uno straccio asciutto può rimuovere i segni. Se i segni persistono, pulire la superficie del mobile usando il sistema di pulizia raccomandato dal produttore del mobile».

«Se tutto ciò vi preoccupa» - conclude la guida, con quella che pare quasi una presa in giro forse involontaria rivolta agli utenti - «consigliamo di posizionare l'HomePod su una superficie diversa».

Insomma, per Apple non solo è normale che il suo altoparlante intelligente lasci degli antiestetici segni sui mobili, ma anche anche detti segni possano sparire spontaneamente, sparire con una semplice strofinata, oppure resistere ai tentativi (e quindi è necessario affidarsi a chi ha costruito il mobile, cosa non sempre facile).

