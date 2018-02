Google elimina il pulsante Vedi Immagine per compiacere i signori del copyright

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2018] Commenti (2)

Se di recente avete cercato qualche fotografia con Google Immagini, vi sarete accorti che c'è stata una piccola ma importante modifica.

Fino a ieri, cliccando su uno qualsiasi dei risultati, si apriva un'anteprima che conteneva tre pulsanti: Visita, per aprire il sito web che contiene l'immagine; Condividi per inviare l'immagine tramite servizi quali email, Facebook e via di seguito; e Vedi immagine, per aprire l'immagine - e solo essa - in una nuova scheda del browser. L'articolo continua qui sotto.

Ebbene, ora quest'ultimo pulsante è scomparso. Non si tratta né di un errore né di una sparizione temporanea: è stata Google a rimuoverlo, e in via definitiva.

La ragione è da cercare nelle proteste ricevute dal gigante di Mountain View da editori e creatori di contenuti per l'esistenza stessa di quel semplice pulsante.

Esso consentiva infatti di accedere con facilità all'immagine ricercata senza alcun "fronzolo" e senza nemmeno vedere il sito web in cui era pubblicata.

Ciò significava che, se l'immagine era protetta dal diritto d'autore, agli utenti non veniva mostrata alcuna informazione sul copyright: in pratica, si sarebbe facilitato il "furto" di proprietà intellettuale altrui.

Ciò avrebbe portato a una massiccia diffusione illegale di immagini protette, e per contrastare questo fenomeno (e far tacere le rimostranze) Google avrebbe deciso di rimuovare il pulsante Vedi immagine.



Il tweet di Google che annuncia ufficialmente la novitÓ.

Ovviamente, ciò non significa che le immagini non siano più scaricabili; semplicemente, ora bisogna fare qualche passaggio in più, come raggiungere direttamente il sito che le ospita (tramite il pulsante Visita, tuttora presente) e agire manualmente per visualizzarle.

La maggior parte dei browser oggigiorno prevede opzioni per visualizzare la singola immagine, eventualmente anche in una diversa scheda o finestra, nel menu contestuale: pertanto è sufficiente far clic con il tasto destro sull'immagine stessa e scegliere l'opzione preferita.

A convincere Google ad agire in questo modo è stato anche un accordo stretto di recente con Getty Images, la popolare agenzia fotografica, e riguardante proprio le modalità con cui Google mostra tra i propri risultati le immagini coperte dal diritto d'autore.