No, Skype non ha una falla gravissima e Microsoft ''non vuole rimediare''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-02-2018] Commenti (1)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

La falla in Skype che Microsoft non correggerà

Lo so, insisto spesso sul concetto che gli aggiornamenti del software sono importanti e vanno fatti perché risolvono falle di sicurezza che mettono a rischio gli utenti. Ma tanta, troppa gente insiste a non ascoltare queste raccomandazioni (che non sono solo mie, ovviamente) e continua a usare dispositivi dotati di software non solo non aggiornato ma spesso anche totalmente obsoleto. E ogni tanto arriva una lezioncina che spiega meglio di me perché aggiornarsi è bene. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Quando hai problemi col Pc a chi ti rivolgi? A chi me lo ha venduto A un tecnico specializzato A un amico o a un parente più esperto Chiedo su un forum Chiedo su Facebook Cerco di risolvere il problema da solo Se il problema sembra serio, non perdo tempo: formatto Mi limito a imprecare

Mostra i risultati (3956 voti)

Leggi i commenti (22)

Nei giorni scorsi sono uscite notizie da panico a proposito di falle gravissime in Skype , che oltretutto Microsoft avrebbe deciso di non correggere perché sarebbe stato troppo difficile farlo:(Zeus News),(Fastweb.it),(Investire oggi),(HWupgrade.it), eccetera eccetera.

La falla (un DLL hijacking che permetteva di prendere il controllo del PC) era stata scoperta da un ricercatore, Stefan Kanthak, ma a detta di questi articoli risolverla avrebbe comportato la riscrittura quasi totale di Skype e quindi Microsoft avrebbe lasciato perdere. Non è così. Kanthak ha frainteso la risposta datagli da Microsoft, ossia che sarebbe stato necessario un riesame approfondito del software (vero), e ne ha dedotto erroneamente che questo riesame non fosse stato fatto.

In realtà, nota The Register, la vulnerabilità è presente in Skype per Windows solo fino alla versione 7.40. Nella versione 8, rilasciata a ottobre scorso, la falla non c'è più, come ha spiegato Microsoft.

In altre parole, basta aggiornarsi e il problema sparisce. Niente panico.