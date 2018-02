Intel rilascia una nuova patch per Meltdown e Spectre, questa volta senza errori

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-02-2018] Commenti

Falla critica nei processori Intel, la patch rallenterà tutti i Pc

Dopo i problemi creati dalle ultime patch per le vulnerabilità Meltdown e Spectre - compresi riavvii inaspettati dei Pc - Intel s'è presa il suo tempo per sistemare le cose. L'articolo continua qui sotto.

Dato che da qualche tempo tutto su questo fronte taceva, molti s'erano convinti che l'intera vicenda si fosse già risolta, ma in realtà non è così: il gigante dei chip ha infatti rilasciato una seconda - e si spera definitiva - patch per correggere le falle dei processori.

Le nuove correzioni riguardano le Cpu basate sulle architetture Skylake, Kaby Lake e Coffee Lake, usate nei Core di sesta, settima e ottava generazione. Sono coinvolti inoltre i processori della serie Core X, Xeon Scalable e Xeon D.

Apparentemente cogliendo il consiglio di Linus Torvalds, che aveva aspramente criticato le prime patch, Intel ha adottato la tecnica Retpoline sviluppata da Google per rimediare a Spectre, sottolineando come la sua adozione ufficiale sia avvenuta a seguito di «test prolungati da parte dei clienti e dei partner industriali». Come dire: questa volta non ci saranno sorprese.

Intel sta ora distribuendo il microcodice aggiornato ai partner Oem, che provvederanno a distribuirlo tramite i vari sistemi di aggiornamento.