Samsung Max fa risparmiare dati e protegge la privacy

È la reincarnazione di Opera Max.

Fino a qualche tempo fa, l'app Opera Max ha rappresentato la salvezza per quanti usano intensamente il proprio smartphone Android ma hanno uno scarso traffico dati a disposizione.

Opera Max si incaricava infatti di limitare il consumo di dati in background, cercando al contempo di proteggere la privacy degli utenti implementando funzionalità da VPN.

Poi, però, Opera ha deciso di dismettere l'app, e pareva che tutte le comodirà che essa offriva dovessero morire con lei.

Invece Samsung ha riportato il vita il comodo software, seppure con alcune limitazioni e differenze rispetto all'incarnazione originale.

Ora si chiama Samsung Max, ha guadagnato un'interfaccia rinnovata ma allo stesso tempo ha perso la Vpn integrata. Non solo: ora funziona soltanto sui dispositivi Samsung.

Per il resto, le funzionalità che hanno fatto guadagnare a Opera Max l'apprezzamento degli utenti sono ancora presenti: per esempio se una app consuma più di un certo ammontare di dati nel corso di un determinato periodo di tempo (10 Mbyte in una settimana per impostazione di default), l'utente viene informato così che possa prendere provvedimenti.

Non manca nemmeno la funzione di compressione dei dati in ingresso: audio, video e fotografie vengono compressi prima di venir inviati allo smartphone «senza un'evidente perdita di qualità», un po' come avviene con la funzione Opera Turbo del browser desktop, permettendo così di risparmiare dati durante la navigazione.

Al posto della Vpn debutta inoltre una funzione di mascheramento Dns che però non altera l'indirizzo Ip.

«In tutto il mondo, i dati sono diventati un bene di prima necessità, ma molti piani tariffari sono ancora troppo costosi per gli utenti che vogliono trarre il massimo dalla tecnologia integrata nei loro dispositivi» ha commentato Swounghoon Oh, vicepresidente di Samsung.

«Con Samsung Max» - ha continuato - «i nostri utenti hanno maggiore autonomia e controllo sul consumo di dati e sulla privacy, in un'era in cui le minacce alla sicurezza, le app fraudolente e il tracciamento dei profili degli utenti va continuamente aumentando».