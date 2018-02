Steve Wozniak truffato online: gli hanno rubato 7 Bitcoin

Il cofondatore di Apple adesso è più povero di 70.000 dollari.

Anche ai migliori può capitare di cadere nelle mani dei truffatori online. L'articolo continua qui sotto.

Il nome di Steve Wozniak è ai più meno conosciuto di quello di Steve Jobs , eppure è sua la "mente tecnica" che sta dietro ai primi successi di Apple, di cui è il cofondatore.

Di recente Wozniak è stato invitato a parlare a un evento organizzato dal The Economic Times, e in quell'occasione ha ammesso di essere caduto vittima di un raggiro costatogli oltre 70.000 dollari in Bitcoin.

«Mi sono stati rubati con frode 7 Bitcoin» ha spiegato Wozniak. «Qualcuno che li stava comprando da me pagandoli con carta di credito ha cancellato il pagamento subito dopo l'acquisto. È stato facilissimo! E il tutto è avvenuto tramite un numero di carta rubato, quindi non riavrò mai i miei soldi».

In totale, il cofondatore di Apple afferma di aver perso circa 74.000 dollari: una briciola per un uomo la cui fortuna è stimata in 100 milioni di dollari, ma si tratta comunque di un furto.

«La blockchain identifica chi possiede i Bitcoin» - ha spiegato il derubato - «ma ciò non significa che le frodi siano impossibili».

Sul motivo che l'ha spinto a vendere i Bitcoin, Wozniak è molto chiaro: «Non volevo controllarne il valore ogni giorno... così li ho venduti tutti tranne uno. Mi è parso abbastanza per fare esperimenti.