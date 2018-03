Il treno alimentato soltanto a energia solare

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-03-2018] Commenti (1)

Spetta all'Australia il primato per aver realizzato il primo treno completamente alimentato a energia solare.

Costruito dalla Byron Bay Railroad Company, viaggia lungo un percorso di tre chilometri ed è il risultato del restauro di un vecchio treno, oggi dotato di un impianto solare da 6,5 kW. L'articolo continua qui sotto.

Il treno solare ha 100 posti a sedere per i passeggeri e tutta l'energia generata dai pannelli posti sul tetto viene immagazzinata in una batteria da 77 kWh, che con una sola carica può alimentare il treno per un numero di viaggi compreso tra i 12 e i 15.

Tra una corsa e l'altra, poi, il treno viene ricaricato adoperando l'impianto da 30 kW posto alla stazione principale, e il sistema di frenata rigenerativo permette di recuperare circa il 25% dell'energia spesa ogni volta che vengono adoperati i freni.

L'azienda spiega inoltre che, in caso di lunghi periodi in cui la luce del sole viene a mancare, il treno può essere alimentato tramite la rete elettrica che accompagna la ferrovia; anche in questo caso, però, l'elettricità è generata al 100% con i sistemi rinnovabili di Enova Energy.

Gli stessi pannelli del treno solare, quando generano più energia di quella che è necessaria al funzionamento, redirigono l'energia in eccesso lungo la rete elettrica alle batterie di Enova.

Qui sotto, alcune immagini.



