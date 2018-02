Vodafone e Nokia portano il 4G sulla Luna per trasmettere le missioni spaziali in Hd

Il lancio è previsto per il 2019.

Mentre sulla Terra iniziano i preparativi per passare alla telefonia mobile di quinta generazione (5G), la Luna si appresta a ricevere il primo impianto 4G. L'articolo continua qui sotto.

Non si tratta di un pesce d'aprile in anticipo: Vodafone Nokia sono già al lavoro affinché il sistema di comunicazione sia in grado di supportare una missione spaziale gestita da PtScientists e fissata per il 2019.

PtScientists, che collabora anche con Audi, intende realizzare la prima missione lunare progettate e finanziata completamente da privati: il progetto prevede il lancio da Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 di SpaceX e anche un allunaggio.

Quattro rover lunari costruiti da Audi viaggeranno sulla superficie del satellite fino a raggiungere il luogo in cui si trovare il rover lasciato dalla missione Apollo 17 e altre zone giudicate interessanti.

Lo scopo della rete 4G lunare, che lavorerà nella banda dei 1.800 MHz, è consentire la trasmissione dal vivo in streaming e in alta definizione dell'attività dei rover di PtScientists, e anche di garantire la connessione all'Autonomous Landing and Navigation Module (Alina).

Nel complesso, l'apparecchiatura che permetterà l'uso di una rete 4G sulla Luna pesa meno di un chilogrammo ed è stata realizzata dai Nokia Bell Labs.