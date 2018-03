Apple brevetta i MacBook a doppio schermo e senza tastiera

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-02-2018] Commenti

La TouchBar nei MacBook Pro del 2016 (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

I MacBook con Touch Bar, introdotti nel 2016, hanno diviso gli utenti Apple: non a tutti è piaciuta la sostituzione della familiare riga di pulsanti funzione con un lungo e stretto schermo touch. L'articolo continua qui sotto.

Un brevetto concesso ora al gigante di Cupertino ci dimostra però che la Touch Bar era soltanto l'inizio dei piani di Apple: il futuro appartiene infatti ai MacBook con doppio schermo (ed eventualmente senza tastiera).

Non si tratta di una configurazione del tutto inedita, per un portatile: Lenovo ha già fatto qualcosa del genere proprio nel 2016, quando ha presentato lo Yoga Book.

Il brevetto di Apple è però leggermente diverso. Descrive infatti un «dispositivo con doppio schermo con visibilità aumentata ed eliminazione dei riflessi», in cui però il display secondario, quello posto nella base del notebook, può assumere diverse configurazioni.

Per esempio, può occupare una striscia orizzontale vicina allo schermo principale (grosso modo dove si trova ora la Touch Bar), ma anche estendersi verso il basso fino a occupare lo spazio della tastiera fisica - che viene quindi sostituita con una virtuale - e del touchpad.

Il display secondario, secondo il brevetto, può inoltre essere connesso al corpo del dispositivo con «delle cerniere magnetiche o altri tipi di cerniere staccabili»: potrebbe addirittura trasformarsi in un accessorio per l'iPad Pro, che Apple promuove come un vero e proprio sostituto dei Pc portatili.

Infine, gli schermi includono uno strato polarizzato per ridurre i riflessi, opzione utile soprattutto se uno dei due deve svolgere il ruolo della tastiera, dei «sensori di forza» forse legati alla tecnologia Force Touch, che consente di applicare diversi livelli di pressione, e il Taptic Engine, già visto all'opera sull'iPhone, per consentire agli schermi di generare un feedback fisico, indispensabile per esempio quando si digita su una tastiera virtuale.

Come al solito, avendo a che fare con un brevetto, non è possibile sapere se e quando queste tecnologie saranno davvero messe in pratica e potremo vederle all'opera su prodotti reali.