[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-03-2018] Commenti (1)

Le opere di fantascienza in cui la Terra viene attaccata da alieni con intenti ostili spesso contemplano la figura dello scienziato terrestre che riesce a disabilitare i computer degli invasori attaccandoli con un virus informatico, come per esempio avviene in Independence Day.

Alcuni ricercatori hanno tratto l'ovvia conseguenza: potrebbe accadere anche il contrario. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Trovata l'acqua su Marte. E la vita? Secondo te su Marte... C' stata vita, sotto forma di batteri. C' stata vita intelligente. C' vita, ma solo unicellulare. Non c' mai stata alcuna forma di vita. Ci sono impianti e costruzioni aliene. Nessuna delle risposte precedenti corretta.

Mostra i risultati (3757 voti)

Leggi i commenti (29)

In uno studio (che in effetti è più che altro un esercizio speculativo) firmato da Michael Hippke John G. Learned si ipotizza uno scenario in cui si riesca a stabilire una comunicazione con una specie extraterrestre, e che questa riesca a violare i nostri sistemi informatici nascondendo del malware nei propri messaggi.

Dei messaggi lunghi e complessi, contenenti algoritmi ed equazioni, potrebbero nascondere dei virus al loro interno; non potendoli esaminare manualmente per via della loro stessa complessità, sarebbero sottoposti all'esame di un computer. E ciò causerebbe l'attivazione del virus.

Gli alieni potrebbero persino utilizzare tecniche di social engineering, presentandosi dapprima come amichevoli e volenterosi di condividere con noi tutta la loro conoscenza.

I ricercatori immaginano che potrebbero presentarsi dicendo: «Siamo vostri amici. Vi abbiamo spedito la biblioteca galattica. Ha la forma di un'intelligenza artificiale che imparerà rapidamente la vostra lingua e risponderà alle vostre domande. Potete eseguire il codice allegate seguendo queste istruzioni».

Si potrebbe obiettare che un messaggio del genere pare sospetto sin da un miglio di distanza, eppure le campagna di spam che si concludono con successo, qui e oggi, sono innumerevoli,

Per difendersi da tutte queste potenziali minacce, i due studiosi suggeriscono di costruire una AI box, ossia una sorta di "prigione", un sistema isolato, magari sulla Luna, con il quale far interagire l'ipotetica intelligenza artificiale aliena.

Questo sistema completamente scollegato da tutte le reti informatiche terrestri dovrebbe quindi venir adoperato per decifrare i messaggi provenienti dal cosmo, e potrebbe persino essere dotato di una bomba a fusione controllata da remoto per intervenire qualora le cose si mettessero davvero male.

D'altra parte - concludono mesti Hippke e Learned - «le ricerche attuali indicano che anche le prigioni meglio progettate sono inutili, e una IA sufficientemente intelligente sarebbe in grado di ingannare o persuadere i custodi umani a farla uscire».

«La nostra ipotesi principale è che non saremmo in grado di decontaminare con sicurezza un messaggio proveniente da intelligenze extra-terrestri (IET). Il rischio per l'umanità può essere ridotto, ma non zero. La probabilità di incontrare IET ostili potrebbe essere molto bassa». Ma, in quel caso, faremmo fatica a difenderci.