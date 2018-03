Cortana consente agli hacker l'accesso al Pc, anche a sistema bloccato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-03-2018] Commenti

Gli assistenti virtuali, che permettono di interagire con smartphone e computer senza usare mouse e tastiera, possono semplificare molto la vita.

Basta chiedere a Siri o a Cortana di aprire un sito, lanciare un'app o consultare le previsioni del meteo ed ecco che la risposta si materializza davanti ai nostri occhi, senza aver dovuto muovere le mani.

Due ricercatori israeliani, Tal Be'ery e Amichai Shulman, hanno però scoperto una debolezza importante in questa modalità di interazione con il Pc, che è presente in quei computer che usano Windows 10 con Cortana attiva.

Per rendere più comoda la vita degli utenti, Microsoft ha fatto in modo che Cortana possa rispondere a determinati comandi impartiti a voce anche quando il sistema è bloccato.

Se si chiede a Cortana di aprire un sito web, questa esegue il comando, anche se la sessione di Windows è stata bloccata e teoricamente per compiere qualsiasi azione sarebbe necessario inserire la password o comunque farsi riconoscere.

Sfruttando questa particolare carattaristica, i due esperti di sicurezza hanno sviluppato un attacco che permette di prendere il controllo del Pc e che hanno presentato allo scorso Kaspersky Security Summit.

Per portare a termine la violazione è necessario, oltre a essere fisicamente presenti davanti al computer, anche un adattatore di rete Usb.

Una volta in possesso dell'occorrente, basta inserire l'adattatore in una delle porte Usb del computer bersaglio e chiedere a Cortana di visitare un determinato sito che non usa Https (ossia le informazioni non sono scambiate attraverso una connessione crittografata).

L'adattatore di rete intercetta la richiesta e invia il computer verso un sito malevolo, da cui scaricare un malware che procede infettare la macchina.

«Possiamo collegare il computer a una rete di cui abbiamo il controllo, e poi usiamo la voce per obbligare la macchina bloccata a interagire in maniera non sicura con la nostra rete» spiegano i ricercatori.

«Abbiamo notato che anche quando un computer è bloccato è possibile scegliere la rete a cui esso è collegato»: ciò rende quasi banale portare a termine l'attacco.

Messa a conoscenza del problema, Microsoft è intervenuta facendo in modo che ogni richiesta sottoposta a Cortana, comprese quelle che finora permettevano la navigazione diretta nel web, passino attraverso Bing.

Non è però cambiata la modalità di interazione: tuttora Cortana è in grado di rispondere alle richieste anche a sistema bloccato.

«Abbiamo ancora questa brutta abitudine di introdurre nuove interfacce senza analizzare del tutto le implicazioni per la sicurezza» ha commentato Tal Be'ery.

