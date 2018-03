Android P si mostra in anteprima agli sviluppatori

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-03-2018] Commenti

La primissima versione di Android (la 9.0 o "P") è arrivata nelle mani degli sviluppatori, che possono quindi già iniziare a farsi un'idea di come sarà la prossima incarnazione del sistema di Google. L'articolo continua qui sotto.

La Developer Preview 1 funziona su un numero limitato di dispositivi - Pixel Pixel 2 XL - e per il momento non introduce un gran numero di novità, dato che l'attenzione di Google si è finora concentrate su cambiamenti poco appariscenti.

Tra le novità che più visibili ci sono il già noto supporto agli schermi simili a quello dell'iPhone X con la sua particolare forma "intagliata" grazie al supporto di nuove Api che permettono alle app di adattarsi alla forma del display.

Altra innovazione importante è quella che riguarda il sistema delle notifiche, che ora consente un accesso più semplice alle cosiddetta smart reply per rispondere rapidamente ai messaggi.

I cambiamenti apportati "sotto al cofano" comprendono miglioramenti dedicati alla sicurezza, come una nuova opzione che blocca di default l'accesso al microfono e alla fotocamera da parte della app non attive, e altri che riguardano le prestazioni e la durata della batteria.

Android P supporta poi il protocollo Wi.Fi 802.11mc, che migliora la localizzazione all'interno di ambienti chiusi portando la precisione ad appena 1 o 2 metri.



Le nuove smart reply nella barra delle notifiche (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Tutte le innovazione introdotte in Android P sono descritte nel dettaglio all'interno del post sul blog degli sviluppatori. Chi dispone di un dispositivo compatibile può scaricare l'anteprima dal sito ufficiale.



La localizzazione all'interno è più precisa grazie al Wi-Fi 802.11mc (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Il rilascio definitivo è ancora fissato per dopo l'estate, mentre per quanto riguarda il nome in codice si vocifera che esso sarà Pistachio Ice Cream (gelato al pistacchio), ma ovviamente è ancora presto per essere certi che questa sia la scelta definitiva.