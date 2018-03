Microsoft: tutti i nuovi Pc con Windows 10 saranno limitati alla modalità S

Ma si potrà passare gratis alla versione completa.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-03-2018] Commenti (1)

Ricordate Windows 10 S? Si tratta di una particolare versione di Windows 10, la cui caratteristica più importante è l'incapacità di eseguire le normali applicazioni desktop Win32.

Quando Microsoft l'annunciò molti ebbero gioco facile a prevedere un destino simile a quello di Windows RT, la versione "limitata" di Windows 8 che ben poca fortuna riscosse tra gli utenti. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Ci sono degli aggiornamenti del sistema operativo da scaricare e installare. Cosa fai? Non installo nulla perché incide sulla velocità di Internet e sulle prestazioni del computer Accetto l'installazione. Possono essere aggiornamenti importanti Forse installerò gli aggiornamenti più tardi Non vedo notifiche provenienti dal sistema operativo

Mostra i risultati (1849 voti)

Leggi i commenti (6)

Windows 10 S sta subendo un po' lo stesse destino, ma stavolta Microsoft non ha intenzione di gettare la spugna e ha preparato una nuova strategia per consentirne la sopravvivenza.

Il motivo è evidente: il gigante di Redmond ha intenzione di promuovere con la massima energia le app del Microsoft Store (pensate per l'utilizzo da parte della maggioranza degli utenti comuni) ed è convinta che le tradizionali applicazioni Win32 siano destinate ad avere un uso sempre più di nicchia da parte di utenti professionali o con esigenze particolari.

Windows 10 S è, in questo senso, un ottimo strumento, dato che è in grado di eseguire soltanto le app del Microsoft Store. Il problema è che sta morendo, e così Microsoft ha pensato di cambiare approccio, facendo in modo che presto chiunque compri un Pc con Windows abbia in dotazione Windows 10 S.

Da ora infatti Windows 10 S non è più un'edizione di Windows 10, ma soltanto una modalità di Windows 10 Home, Pro o Enterprise, chiamata S Mode. Anzi, presto sarà la modalità di default che chiunque, al primo avvio del computer, si troverà davanti.

Mettiamo quindi che un utente acquisti un nuovo Pc con Windows 10 Home, che all'avvio partirà in S Mode.

Trovandosi sin da subito Windows 10 Home S - ragiona Joe Belfiore nel post che annuncia la novità - l'utente inizierà a usarlo e, dato che si tratta di una modalità che garantisce velocità e sicurezza, non ricorderà nemmeno che esiste una versione "completa" di Windows 10.

In questo modo Microsoft conta di evitare l'"effetto Windows RT", poiché Windows 10 S non è più un'edizione da scegliere appositamente, ma la modalità "ridotta" che di default il sistema operativo propone.

Qualora proprio lo desideri fortemente, l'utente potrà comunque effettuare il passaggio alla modalità "normale" senza costi aggiuntivi (cosa che d'altra parte ci si aspetta se si passa semplicemente da una modalità all'altra) e utilizzare le app Win32 di cui sentisse la mancanza.