Apple brevetta la tastiera resistente a liquidi e polvere e che si pulisce da sola

Nonostante i progressi delle interfacce "alternative", come i comandi vocali e i touchscreen, la tastiera mantiene quasi inalterata la propria importanza, così com'è inalterato da anni l'aspetto. L'articolo continua qui sotto.

Ciò non significa però che le tastiere non siano passibili di miglioramenti. Per esempio, chiunque abbia mai rimosso quella di un portatile o dissezionato una tastiera desktop sa che è facile trovarvi all'interno una gran quantità di sporcizia.

Non solo: tipicamente, le tastiere non gradiscono particolarmente il contatto con i liquidi, come quanti nel corso della storia dell'informatica vi hanno distrattamente versato sopra il primo caffè del mattino possono confermare.

Apple ha deciso di porre fine a questi fenomeni introducendo il brevetto per un nuovo progetto di tastiera, che sia resistente all'acqua e alle briciole.

Il brevetto in questione parla di tastiere che «includono meccanismi che prevengono e/o riducono l'ingresso di contaminanti (come polvere, liquidi e via di seguito)».

Per farlo, si affidano a mezzi quali «membrane o guarnizioni che bloccano l'ingresso di contaminanti; strutture quali setole, spazzole o lembi che occludono gli spazi attorno ai tasti».

Ciò che dovesse comunque riuscire a passare nonostante questi accorgimenti verrebbe eliminati da dei «mantici che forzano del gas all'esterno dalle zone circostanti i tasti, dalle cavità nel sostrato della tastiera e via di seguito». Inoltre sono previsti «vari meccanismi passivi per allontanare i contaminanti dalla tastiera».