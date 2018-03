YouTube contro i complottisti: le informazioni di Wikipedia nei video di cospirazioni

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-03-2018] Commenti

Da qualche tempo - grosso modo da quando si è iniziato a parlare di fake news - YouTube è nel mirino per alcuni dei video che ospita sulla propria piattaforma.

Per la precisone, si tratta di quei filmati che propongono teorie definite «cospirazioniste», nei quali per ogni avvenimento si cercano retroscena e si individuano complotti, cospirazioni ed eminenze grigie. L'articolo continua qui sotto.

Intendiamoci: non è la ricerca della verità a essere sotto accusa. Lo è invece l'ostinata presentazione di misteriosi complotti , generalmente indicati senza la fornitura di prove a sostegno delle proprie ipotesi, che dovrebbero sconfessare quella che viene definita laper la quale invece di solito esistono prove.

Basti pensare - giusto per citare i casi più famosi - a tutti quei video dedicati a "provare" che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto, che le Torri Gemelle siano cadute non a causa degli aerei che le hanno colpite, o che la Terra sia in realtà piatta e che un complotto mondiale tenga questa informazione nascosta al grande pubblico.

Susan Wojcicki, Ceo di YouTube, ha deciso di affrontare i casi come questi: in occasione del South by Southwest Conference and Festival (Sxsw) ha dichiarato che presto la piattaforma introdurrà un nuovo sistema, che non impedirà di visualizzare i video complottisti ma fornirà anche un punto di vista alternativo e dettagli aggiuntivi.

«Accanto al video aggiungeremo dati da Wikipedia che mostrino informazioni relative a quell'evento» ha poi esemplificato il Ceo di YouTube.

YouTube - ha inoltre spiegato Wojcicki - «non si occupa di notizie», eppure ha a cuore che la gente abbia accesso alle «informazioni giuste».

«Al Sxsw abbiamo rivelato i nostri piani per mostrare informazioni aggiuntive» - ha poi commentato un portavoce di Google - «tra cui box di testo con collegamenti a fonti di terze parti a proposito di eventi largamente accettati, come lo sbarco sulla Luna. Queste novità entreranno in funzione nei prossimi mesi, ma a parte questo non abbiamo altro da dire per il momento».