In prigione la donna che ha sparato al compagno per fare uno scherzo su YouTube

L'uomo è morto sul colpo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-03-2018] Commenti (5)

Lo scorso giugno Monalisa Perez, ventenne del Minnesota (Usa), annunciò su Twitter: «Io e Pedro stiamo per girare quello che probabilmente è il video più pericoloso mai filmato. L'idea è SUA non MIA». L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Che cosa utilizzi prevalentemente per la posta elettronica? Una webmail Un client di posta Entrambi

Mostra i risultati (2367 voti)

Leggi i commenti

Pedro Ruiz era il suo compagno nonché padre dei suoi due figli (all'epoca Monalisa era incinta del secondo) e l'idea, più che semplicemente pericolosa, andrebbe definita anche imbecille.

Pensando di aver ideato un'ottima trovata per attirare più spettatori sul proprio canale YouTube, i due hanno preparato la scena, radunato un po' di pubblico e hanno iniziato a girare un filmato.

Davanti a 30 persone e alla primogenita (come riporta la BBC), mentre due telecamere riprendevano la scenda da diverse angolazioni, Monalisa ha sparato da distanza ravvicinata con una pistola Desert Eagle al petto di Pedro, che si "proteggeva" con un'enciclopedia.

I quasi quattro centimetri del volume non sono bastati a fermare il proiettile, che ha trapassato l'uomo e l'ha ucciso sul colpo.

Monalisa Perez, che si è subito dichiarata colpevole, è stata arrestata e ora condannata per omicidio colposo di secondo grado: dovrà restare agli arresti per 180 giorni (90 dei quali da passare in prigione, e gli altri agli arresti domiciliari); poi per 10 anni vivrà in libertà condizionata.

Inoltre, il giudice le ha vietato per sempre di possedere armi di fuoco e anche di trarre guadagno dalla vicenda.

Il procuratore della Contea in cui s'è svolto il processo ha spiegato che la sentenza è stata più lieve di quanto di norma previsto in questi casi perché «la realtà è che quella stupida trovata è stata ideata, pianificata ed eseguita da Pedro Ruiz, e l'accusata si è fidata - tragicamente ed erroneamente - delle sue rassicurazione sul fatto che l'esibizione fosse sicura».

«Erano innamorati, si amavano» ha commentato Claudia Ruiz, zia di Pedro. «È stato solo uno scherzo finito male. Non sarebbe dovuta andare così. Non sarebbe dovuto succedere. Mi aveva detto che aveva quell'idea. Gli ho detto: "Non farlo. Non farlo. Perché vuoi usare una pistola?". Mi ha risposto: "Perché vogliamo più spettatori"».