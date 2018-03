Firefox, la password principale si può craccare in meno di un minuto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-03-2018] Commenti

Per proteggere i dati degli gli utenti, Firefox e Thunderbird offrono una preziosa caratteristica: la Password principale o Master password. L'articolo continua qui sotto.

Si tratta di una password che sarà necessario inserire ogni volta che il browser o il client di posta dovrà utilizzare una delle informazioni protette, come per esempio le password e le credenziali di accesso dei vari siti.

C'è però un problema. Secondo l'esperto di sicurezza Wladimir Palant, che è anche il creatore della popolare estensione Adblock Plus, da ben nove anni la Master password è protetta da un meccanismo crittografico largamente insufficiente.

Il guaio - come spiega Palant - è che la funzione SHA-1 che si occupa di crittografare la password viene applicata una sola volta; altrove essa viene applicata almeno 10.000 volte, e programmi come LastPass arrivano a 100.000.

Pertanto, secondo il ricercatore per violare una password principale debole sfruttando la potenza di calcolo delle moderne GPU può bastare meno di un minuto.

Non va sicuramente a onore di Mozilla l'aver tenuto in circolazione un'implementazione tanto debole per tanto tempo, ma almeno sappiamo che i programmatori ci stanno lavorando: il nuovo gestore di password, attualmente in sviluppo e noto con il nome in codice di Lockbox, risolverà questa debolezza.

Nel frattempo, gli utenti che usano una Master password faranno bene a scegliere password lunghe e robuste.