Il riconoscimento facciale arriva anche per le galline

Per seguire i polli dall'uovo alla tavola.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-03-2018] Commenti

La provenienza dei prodotti che compriamo al supermercato è uno dei dati che chi si preoccupa di mangiare in modo sano pretende di poter conoscere.

Sapere dove è stato allevato un animale, e magari conoscere anche le sue condizioni di salute, è senz'altro utile per tutti, e particolarmente per i cultori del cibo biologico. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Quali sono le tue competenze nel campo della multimedialitą? Uso un Media Player per guardare gli allegati che mi arrivano per posta o che trovo in rete Mi basta riuscire a fare una copia di backup dei miei CD e DVD Non sono molto esperto, ma cerco di imparare Sono un amatore evoluto: monto i miei filmati e masterizzo i DVD Sono un professionista del settore

Mostra i risultati (1859 voti)

Leggi i commenti

Per soddisfare queste esigenze un'azienda cinese, la ZhongAn Technology , ha ideato un programma chiamato GoGo Chicken che permette di seguire la vita di un pollo dall'uovo alla macellazione.

Il programma permette anche di acquistare in anticipo un pollo biologico, che prima di venir ucciso verrà allevato per un periodo di tempo variabile dai quattro ai sei mesi (anziché i 45 giorni tipici degli allevamenti intensivi) all'aria aperta.

Durante tutto questo periodo l'animale indosserà un apparecchio sulla zampa, un analogo della cavigliera elettronica, che contiene un modulo Gps e raccoglie informazioni quotidiane sulla sua vita.

«Si tratta di un dispositivo IoT che si connette alla nostra rete basata su blockchain» - spiega Chen Wei, Ceo di ZhongAn - «e invia in tempo reale dati sulla posizione dell'animale e quanto esercizio compie ogni giorno. Quando poi si fa la spesa e si acquista del pollo da noi, si può facilmente usare l'app per smartphone per sapere dove sia nato, che cibo abbia mangiato e quanti passi abbia compiuto durante la sua vita».

C'è di più: per consentire a quanti acquistano un pollo sin dalla nascita e vogliono poi vederlo crescere, l'azienda sta elaborando una tecnologia di riconoscimento facciale che permetta di riconoscerlo quando viene inquadrato dalle telecamere che sorvegliano l'allevamento.

Questo tipo di tecnologia non è del tutto inedito: anche Google se ne sta interessando per adoperarla in Google Photos, così da permettere ai padroni di cani e gatti di identificare gli animali.

Nel caso di ZhongAn, l'idea è di far leva sul cosiddetto «turismo da fattori» che va diventando sempre più popolare in Cina: chi abita in città spesso decide di passare il fine settimana in campagna e apprezzare la vita in un ambiente tanto diverso da quello cui è abituato, e gustare i cibi locali.

Allo stato attuale sono circa 100.000 i polli inseriti nel programma GoGo Chicken. Il piano prevede di arrivare a oltre 23 milioni nei prossimi tre anni.