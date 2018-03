I videogiochi portatili Lcd degli anni '80 tornano in vita nel browser

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2018] Commenti

Il periodo compresso grosso modo tra gli anni '70 e gli anni '90, prima che Nintendo cambiasse il panorama dei videogiochi portatili con il Game Boy, fu quello di massima popolarità per una specie particolare di videogame "da viaggio", come quelli della linea Game & Watch (sempre di Nintendo). L'articolo continua qui sotto.

Si trattava di apparecchi generalmente poco costosi, con schermo Lcd e semplici giochi elettronici, generalmente indicati con l'espressione inglese, in quanto - a differenza delle console casalinghe, che dovevano essere collegati al televisore - si potevano tenere in mano.

Gli schermi non avevano una definizione in pixel; essi potevano invece rappresentare soltanto alcune specifiche figure in determinate posizioni fisse. Anche l'audio era estremamente limitato.

Ora tutti questi giochi rivivono nel web grazie agli sforzi dell'Internet Archive, che ha lanciato una sezione loro dedicata: la Handheld History Collection.

Come già capitato per le altre piattaforme rese disponibili in passato dall'Internet Archive, i giochi sono utilizzabili direttamente dal browser grazie a un emulatore realizzato dal team di Mame.

Insieme ai giochi, spesso c'è anche il manuale originale reso disponibile in formato elettronico.

Ogni dettaglio su come tutto ciò sia stato reso possibile - non creando nuove versioni di questi classici ma emulando i circuiti elettronici originali - è raccontato nel post sul blog ufficiale.