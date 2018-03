Dopo lo scandalo tutti vogliono cancellarsi da Facebook. Vi spieghiamo come si fa

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-03-2018] Commenti (7)

Ne hanno parlato tutti: Facebook avrebbe lasciato che Cambridge Analytica, società britannica di analisi, raccogliesse i dati di oltre 50 milioni di utenti e li usasse per influenzare sia le ultime elezioni presidenziali americane che il referendum per l'uscita del Regno Unito dalla Ue.

All'improvviso ciascuno si è reso conto del fatto che, per Facebook, gli utenti sono merce: al di là del caso clamoroso in questione, è sulla loro profilazione che il social network vive; viene da chiedersi come mai quanti ora si dichiarano sorpresi e indignati non se ne siano resi conto prima. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Controlli su Facebook le tue (o i tuoi) ex? No, non ci penso proprio. A volte guardo il loro profilo o i loro gli aggiornamenti di stato. Sì, controllo ogni loro mossa. Le ex (o gli ex) in genere non sono miei amici di Facebook. Ma quale Facebook! Io uso Twitter (o Google+ o altro social media).

Comunque sia, ora tutti sembrano volersi cancellare da Facebook e, come sempre ormai accade in questi casi di dilagante emotività, l'hashtag #deletefacebook sta prendendo il volo su Twitter. L'ironia del fenomeno - si inonda un social network per lamentarsi di un altro - per ora passa inosservata.

Cancellarsi da Facebook non è impossibile - anzi, è più semplice che in passato - ma bisogna seguire alcuni passaggi.

Fare un backup dei dati

Innanzitutto, può essere consigliabile fare un backup di tutti i dati consegnati nel tempo al social network, casomai in futuro si volesse tornare sui propri passi.

1. Aprire il menù Impostazioni. Si aprirà la scheda Impostazioni generali dell'account.

2. L'ultima voce di queste impostazioni è Scarica una copia dei tuoi dati di Facebook, e la parte che dice Scarica una copia è un link. Cliccarvi sopra.

3. Nella nuova pagina che si aprirà, cliccare su Avvia il mio archivio.

4. Inserire la password di Facebook quando richiesto e premere Invia.

5. Si aprirà il box Richiedi il download. Fare clic su Avvia il mio archivio.

A questo punto non resta che aspettare: Facebook raccoglierà tutto il materiale e lo invierà all'indirizzo email indicato in fase di registrazione.

Cancellazione definitiva o semplice disattivazione?