In Cina si sperimenta una nuova autostrada fotovoltaica

Nel 2016, la Francia inaugurò la prima strada solare, dotata di pannelli fotovoltaici per alimentare i lampioni.

Ora la Cina ha deciso di muoversi sulla stessa linea, realizzando però non una normale strada ma un' autostrada solare.

Per il momento soltanto un chilometro di autostrada - nelle vicinanze di Jinan, capitale della provincia di Shandong - è stato attrezzato con pannelli solari, a titolo di esperimento.

Il manto stradale in questa porzione è realizzato su tre livelli: quello inferiore funge da isolante; quello superiore è fatto di cemento trasparente; quello centrale contiene i pannelli solari che nel complesso rivestono un'area di 5.875 metri quadrati.

Secondo l'azienda costruttrice (il Qilu Transportation Development Group), i pannelli sono in grado di generare 1 milione di Kwh di energia pulita ogni anno, ossia quanto è necessario per soddisfare i bisogni di circa 800 abitazioni.

L'elettricità così generata viene adoperata per alimentare l'illuminazione stradale, un sistema per sciogliere la neve, le videocamere di sorveglianza, i cartelli e i caselli, mentre l'eventuale energia in eccesso viene riversata nella rete elettrica nazionale. In futuro potrà essere usata anche per ricaricare i veicoli elettrici.

In questo modo, «il progetto farà risparmiare lo spazio necessario a costruire i grandi impianti fotovoltaici (le solar farm) e permetterà di ridurre la distanza per la trasmissione dell'energia» come spiega il presidente di Qilu Transportation.

Il costo di questo particolare manto stradale, che dovrebbe essere in grado di resistere a una pressione 10 volte superiore a quella dell'asfalto tradizionale, è di circa 3.000 yuan al metro quadro, ossia circa 385 euro.