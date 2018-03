Da Acer il tablet con Chrome Os dedicato agli studenti

Arriva il Chromebook Tab 10.

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Acer, che l'ha costruito, l'ha definito come «il primo tablet con Chrome Os progettato per l'educazione», ed è convinta che diventerà lo strumento di elezione per gli studenti.

Stiamo parlando dell'Acer Chromebook Tab 10 (D651N), un dispositivo che, nonostante porti il nome Chromebook, non ha niente a che vedere con i portatili della medesima linea: è un tablet in tutto e per tutto, solo che, anziché Android, monta Chrome Os. L'articolo continua qui sotto.

Le caratteristiche hardware comprendono uno schermo touch Qxga da 9,78 pollici con una risoluzione di 2.048x1.536 pixel, cui si accompagna uno stilo Wacom Emr per consentire agli utenti di scrivere e disegnare con facilità.

Il SoC è il Google OP1, che integra un processore dual core Cortex A72 e un quad core Cortex-A53, accompagnato da 4 Gbyte di Ram; la memoria interna è di 32 Gbyte, espandibile via microSd.

Non mancano poi una videocamera anteriore da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel, una porta Usb 3.1 Tipo-C, due altoparlanti, il jack per cuffie/microfono e il supporto a Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1.

Secondo quanto dichiara Acer, la batteria consente di ottenere un'autonomia massima di 9 ore.





Dal punto di vista del software, è bene ricordare che Chrome OS è in grado di eseguire anche le app per Android, anche se non è detto che proprio tutte le app siano compatibili. Per il momento, sicuramente non lo sono quelle dedicate alla realtà aumentata, per le quali Google ha però promesso l'introduzione del supporto nel prossimo futuro.





Dalle caratteristiche si evince che il Chromebook Tab 10 non è un dispositivo particolarmente potente o dotato di hardware di ultimissima generazione, ma è piuttosto pensato per consentire l'attività quotidiana di studenti e di chi ha bisogno di un dispositivo per fare un normale uso "da ufficio".





Acer renderà disponibile il Chromebook Tab 10 negli Usa nelle prossime settimane e lo venderà al prezzo consigliato di 329 dollari. In Europa, dove sarà introdotto nel mese di maggio, il tablet costerà 329 euro.