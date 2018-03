Wikileaks, l'Ecuador toglie la connessione a Internet a Julian Assange

L'ambasciata che l'ha accolto sta diventando una prigione.

È dal 2012 che Julian Assange, fondatore di Wikileaks, vive all'interno dell'ambasciata ecuadoregna a Londra.

Su di lui pende infatti un'accusa di stupro avanzata dalla Svezia, che di Assange pretende l'estradizione: per evitare questo destino, il quarantaseienne incubo dei detentori di segreti si è rifugiato nell'ambasciata.

Assange sostiene che non è per evitare di affrontare quell'accusa che ha chiesto asilo: è invece convinto che, non appena si recasse in Svezia per risponderne, gli Stati Uniti chiederebbero a loro volta la sua estradizione per incriminarlo a causa delle rivelazioni fatte da Wikileaks

Addirittura, l'anno scorso le indagini sull'accusa di stupro sono state archiviate, ma il rischio di arresto per Assange è tuttora reale, in quanto può essere accusato di violazione della libertà vigilata a seguito di un arresto precedente.

Così, da quasi sei anni Julian Assange non può mettere piede al di fuori dell'ambasciata dell'Ecuador, e in tutto questo tempo ha continuato a comunicare con il mondo esterno tramite Internet, per esempio pubblicando post su Twitter.

Ora tutto ciò è cambiato. Il governo dell'Ecuador ha deciso di impedire ad Assange di utilizzare Internet, in quanto teme che i suoi post danneggino le relazioni internazionali con il Regno Unito e l'Unione Europea.

Secondo l'account ufficiale di Wikileaks, attualmente Assange è quasi prigioniero nell'ambasciata che ha scelto come rifugio: non può fare telefonate né ricevere visite né parlare con la stampa né inviare dei tweet.

Al momento, quindi, Assange è silenziato. Lo era già stato nel 2016, quando la possibilità di utilizzare Internet gli era stata temporaneamente sospesa per timore che influisse sulle elezioni americane. La sospensione attuale, invece, ha l'aria di voler essere definitiva.