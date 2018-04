Da Zte il primo smartphone con Android Go

Il fratello minore di Android per smartphone a basso costo.

Spetta a Zte la palma di primo produttore a lanciare sul mercato uno smartphone con Android Go, il fratello minore di Android progettato per funzionare al meglio sui dispositivi con soltanto 512 Mbyte o al più 1 Gbyte di Ram.

La proposta di Zte, destinata per ora al solo mercato statunitense, si chiama Tempo Go e come c'è da aspettarsi non monta certo hardware ultimo modello.

Il Tempo Go è uno smartphone con schermo da 5 pollici e risoluzione di 480x854 pixel, SoC quad core Qualcomm 210 a 1,1 GHz, 1 Gbyte di Ram e 8 Gbyte di memoria interna espandibili via micro SD.

La fotocamera posteriore monta un sensore da 5 megapixel, mentre quella anteriore si ferma a 2 megapixel. La batteria è da 2.200 mAh e promette un'autonomia di 12 ore in conversazione e 220 ore in standby.

Non mancano la connettività Lte, Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4 GHz e Bluetooth 4.2; è presente il jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

La leggerezza di Android Go (che è comunque basato su Android 8.0 Oreo) deriva dal fatto che alcune delle caratteristiche avanzate del sistema, quelle più esigenti in termini di risorse, sono state eliminate.

Le app in dotazione non offrono quindi tutte le funzionalità delle versioni "complete", né sono presenti accessori come Google Assistant. Tuttavia, è comunque presente tutto ciò che serve per un "normale" uso quotidiano dello smartphone.

Zte Tempo Go, che come abbiamo detto è stato lanciato sul mercato americano, è in vendita a 79,99 dollari (circa 65 euro al cambio attuale).