Accordo Sky-Mediaset: finisce l'avventura italiana di Vivendi

La partnership pone fine ai sogni di gloria dei francesi.

Non c'è solo la vicenda Tim - in cui il fondo Elliott vuole cambiare la pattuglia dei francesi nel Cda per sostituirla con uomini da sempre vicini a Berlusconi (Conti, Gubitosi, Sabelli) - a fra crollare miseramente i sogni di gloria di Vivendi in terra italiana. Ora arriva anche l'accordo Sky-Mediaset. L'articolo continua qui sotto.

Se pensiamo che l' alleanza tra Mediaset e Vivendi era nata proprio in funzione anti-Sky (che Berlusconi considerava il suo primo avversario) ora il quadro cambia completamente.

Mediaset da preda diventa il cacciatore e Vivendi ormai deve solo trovare una via di uscita dall'Italia che riduca i danni: per riprendere il sopravvento dovrebbe infatti lanciare un'Opa su Tim, un'operazione dal costo diabolico di più di 30 miliardi di euro, assolutamente proibitiva.

Con l'ingresso di Elliott anche Tim, come la conosciamo oggi, termina la sua storia. Nasceranno due aziende: quella ricca sarà quella che si occuperà di gestire la rete e in cui, come vuole il Movimento 5 Stelle ma anche Pd e centrodestra, potrebbe entrare la Cassa Depositi e Prestiti con una quota di maggioranza.

Ciò riporterebbe lo Stato all'interno della partita sulle telecomunicazioni, con minore spesa rispetto all'investimento in Open Fiber.

Così i fondi - Elliott e gli altri - godrebbero dello scorporo della rete mentre per la rimanente divisione commerciale con i suoi 30.000 dipendenti potrebbero esserci nuovi investitori con fusioni e progetti ancora tutti da definire.